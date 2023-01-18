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Что происходит в Соледаре и Бахмуте: оценка британской разведки

В разведке Британии сообщают, что украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар

сегодня, 10:35
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Автор:

Кравцев Сергей

По всей вероятности, ВСУ уже не находятся в Соледаре, город перешел под контроль российских захватчиков. Украинская армия продолжает сдерживать наступление России в районе Бахмута. Бои продолжаются в окрестностях Бахмута. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Что происходит в Соледаре и Бахмуте: оценка британской разведки

Бои за Соледар и Бахмут. Фото: из открытых источников

Как отмечается, к концу 16 января украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар на Донбассе, оставив контроль над ним российским военным и силам группы "Вагнера". Украинские войска, вероятно, установили новые оборонительные линии на западе.

Российское наступление на Соледар в основном осуществлялось силами группы "Вагнера" и было вспомогательной операцией, направленной на то, чтобы в конечном итоге окружить Бахмут. 

Один из двух основных путей снабжения Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением.

Снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города, сказано в британском обзоре.

Напомним, ранее британская разведка сообщала, что в последние шесть недель и Украина, и РФ достигли ограниченных успехов, но для оперативных прорывов обеим сторонам необходимо создать соединения боеспособных войск, способных использовать эти успехи.

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