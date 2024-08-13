Боец ВСУ Евгений Иевлев, известный под позывным Шейх, сообщил, что сейчас в Нью-Йорке Донецкой области продолжаются активные уличные бои. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

Нью-Йорк

Иевлев отметил, что ситуация в Нью-Йорке чрезвычайно нестабильна и сложна. В отличие от штурма Авдеевки, где артиллерия полностью уничтожала окружающую территорию, здесь боевые действия могут меняться несколько раз в день. Воины ВСУ отвергают россиян за дорогу, но враг каждый раз находит новые пути для прохода. По словам бойца ВСУ, в Нью-Йорке продолжаются уличные бои.

"Но враг не уничтожает город полностью, поскольку это для него тоже очень плохая практика. Россиянам самим потом не за что держаться. За последнюю неделю ситуация менялась, по меньшей мере, четыре раза", — подчеркнул Иевлев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг хочет любой ценой выйти на административные границы Донецкой области. Именно в этом регионе он сконцентрировал свои основные силы, проводит штурм за штурмом и пытается продвигаться. Впрочем, как отмечают эксперты, за последние несколько дней продвижение на Покровском и Торецком направлениях все же замедлилось. Сейчас украинское командование минимизировало угрозу обхода и окружения своих подразделений, ранее удерживавших позиции в восточной части Нью-Йорка и в целом — восточнее рубежа Нелиповка — Нью-Йорк.

Впрочем, пока рано говорить о том, что враг начнет опрокидывать своих военных из Донецкой области в Курскую область, чтобы противостоять наступлению ВСУ. Как считают эксперты, пока российское командование будет считать, что оно способно одновременно преодолеть "курский кризис" и вести наступление, например, в сторону Покровска, оно будет это делать.



