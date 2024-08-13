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Ткачик Олеся
Боец ВСУ Евгений Иевлев, известный под позывным Шейх, сообщил, что сейчас в Нью-Йорке Донецкой области продолжаются активные уличные бои. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
Нью-Йорк
Иевлев отметил, что ситуация в Нью-Йорке чрезвычайно нестабильна и сложна. В отличие от штурма Авдеевки, где артиллерия полностью уничтожала окружающую территорию, здесь боевые действия могут меняться несколько раз в день. Воины ВСУ отвергают россиян за дорогу, но враг каждый раз находит новые пути для прохода. По словам бойца ВСУ, в Нью-Йорке продолжаются уличные бои.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг хочет любой ценой выйти на административные границы Донецкой области. Именно в этом регионе он сконцентрировал свои основные силы, проводит штурм за штурмом и пытается продвигаться. Впрочем, как отмечают эксперты, за последние несколько дней продвижение на Покровском и Торецком направлениях все же замедлилось. Сейчас украинское командование минимизировало угрозу обхода и окружения своих подразделений, ранее удерживавших позиции в восточной части Нью-Йорка и в целом — восточнее рубежа Нелиповка — Нью-Йорк.
Впрочем, пока рано говорить о том, что враг начнет опрокидывать своих военных из Донецкой области в Курскую область, чтобы противостоять наступлению ВСУ. Как считают эксперты, пока российское командование будет считать, что оно способно одновременно преодолеть "курский кризис" и вести наступление, например, в сторону Покровска, оно будет это делать.
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