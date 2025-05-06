Что происходит в Крыму: почему россияне оказались в "котле"

Россияне по-прежнему пытаются любой ценой не допустить даже ближайшего продвижения ВСУ к Крыму, стянув на полуостров невероятное количество систем ПВО. Действительно ли это так? Можно ли считать, что россияне сегодня себя чувствуют безопасно в Крыму? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Крым. Фото из открытых источников

Враг готов достаточно оперативно восстанавливать утраченное

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ, представитель Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире канала "Эспрессо" отметил, что противник сконцентрировал огромное количество ресурсов, защищая Керченский мост, в обороне которого по меньшей мере две бригады ПВО российской армии. Также и другие военные объекты россиян в Крыму очень серьезно охраняются, отметил военный эксперт.

Евгений Селезнев отмечает, что враг готов достаточно оперативно восстанавливать утраченное. Когда происходит "хлопок" в разных уголках Крыма, и мы точно верифицируем эту информацию как факты уничтожения враждебных элементов системы ПВО, противник буквально мгновенно пытается полнить утраченное и перевозить из других регионов РФ соответствующее оборудование или вооружение на территорию Крымского полуострова.

По словам Селезнева, несмотря на то, что россияне сейчас стягивают в Москву немалое количество систем ПВО из разных уголков РФ, Крым они точно не будут трогать.

"Этот временно оккупированный регион для них остается приоритетным. Соответственно, единственный путь ослабления системы ПВО в Крыму – ее физическое уничтожение, которое достигается эффективной разведкой, а затем не менее эффективным применением наших элементов огневого воздействия", — прокомментировал Владислав Селезнев.

Прижатые к морю на 80 километров глубины фронта войска не удержат подготовленный натиск

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона заявил, что линия фронта, которая действует на сегодняшний день, невыгодна российским оккупантам, а их ситуацию в Крыму можно назвать "географическим оперативным котлом".

Эксперт считает расположение линии фронта для российских захватнических войск просто катастрофическим.

"Крым – это оперативный котел, географический оперативный котел. Они сами туда залезли. Сухопутный коридор перерезается за одну военную кампанию с помощью ракет и авиации. Прижатые к морю на 80 километров глубины фронта войска не удержат подготовленный натиск. Это не 2023 год, там не было авиации, а сейчас авиация появилась", – отметил эксперт.

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