Что происходит в 59-ой бригаде: шокирующие подробности от родных и их требования

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Ткачик Олеся
Родственники военнослужащих 59-ой бригады обнародовали обращение к власти и общественности, в котором рассказали о происходящем в бригаде.
59-я бригада
Родственники военных назвали основные проблемы, связанные с бригадой. Первая и ключевая – это исчезновение без вести. Семьи военных не знают, находятся ли их родные в плену, пострадали или, возможно, погибли.
Еще одна проблема, по словам родных, это отсутствие какой-либо информации. По их словам, командование не дает никаких разъяснений по поводу ситуации. Все запросы остаются без ответов.
Кроме того, в обращении указано и об опасных условиях, создаваемых для военных, служащих в бригаде.
Родственники военных говорят, что их родные не должны быть "пушечным мясом", они заслуживают должного отношения, уважения и забот.
При этом родственники бойцов требуют оперативного расследования всех случаев пропажи военнослужащих в Покровском районе. По их словам, нужно установить их местонахождение и обстоятельства исчезновения.
Кроме того, родственники требуют обеспечить условия для военнослужащих на передовой, включая надлежащее обеспечение ресурсами, медицинской помощью и моральной поддержкой.
Также родственники требуют, чтобы командование регулярно информировало родственников о состоянии и местонахождении их близких.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Екатерина Полищук, известная под позывным "Пташка", обратилась к президенту с просьбой повести служебное расследование деятельности командира 59-ой отдельной мотопехотной бригады по факту преступных приказов.
В Генштабе отреагировали на обращение и пообещали провести проверку в 59-ой бригаде.
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