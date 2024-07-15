Что происходит в 59-ой бригаде: шокирующие подробности от родных и их требования

Родственники военнослужащих 59-ой бригады обнародовали обращение к власти и общественности, в котором рассказали о происходящем в бригаде.

59-я бригада

"В последнее время мы с тревогой наблюдаем массовые исчезновения наших родных в Покровском районе Донецкой области. Многие из нас потеряли связь со своими сыновьями, мужьями и братьями. Командование не предоставляет никакой информации об их судьбе, что вызывает у нас глубокую обеспокоенность и отчаяние", — говорится в обращении.

Родственники военных назвали основные проблемы, связанные с бригадой. Первая и ключевая – это исчезновение без вести. Семьи военных не знают, находятся ли их родные в плену, пострадали или, возможно, погибли.

Еще одна проблема, по словам родных, это отсутствие какой-либо информации. По их словам, командование не дает никаких разъяснений по поводу ситуации. Все запросы остаются без ответов.

Кроме того, в обращении указано и об опасных условиях, создаваемых для военных, служащих в бригаде.

"Наших близких отправляют на опасные позиции! Создается впечатление, что их отправляют на выполнение заданий с "билетом в один конец". Наиболее тревожно то, что они отправляют их на передовую, зная, что шансов вернуться почти нет. Большинство из них – больные или ребята, которые никогда не имели опыта военной службы. Разве неделя-две учебы может обеспечить им необходимые знания и навыки?!" — сказано в обращении.

Родственники военных говорят, что их родные не должны быть "пушечным мясом", они заслуживают должного отношения, уважения и забот.

При этом родственники бойцов требуют оперативного расследования всех случаев пропажи военнослужащих в Покровском районе. По их словам, нужно установить их местонахождение и обстоятельства исчезновения.

Кроме того, родственники требуют обеспечить условия для военнослужащих на передовой, включая надлежащее обеспечение ресурсами, медицинской помощью и моральной поддержкой.

Также родственники требуют, чтобы командование регулярно информировало родственников о состоянии и местонахождении их близких.

"Нам нужна честная и открытая коммуникация. Мы больше не можем оставаться в неизвестности о судьбе наших сыновей, мужей и братьев", — говорится в обращении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Екатерина Полищук, известная под позывным "Пташка", обратилась к президенту с просьбой повести служебное расследование деятельности командира 59-ой отдельной мотопехотной бригады по факту преступных приказов.

В Генштабе отреагировали на обращение и пообещали провести проверку в 59-ой бригаде.





