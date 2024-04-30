Что происходит на северной границе. Может ли РФ пойти в наступление на Сумы и Чернигов

Все чаще в информационном пространстве появляются информационные вбросы о том, что Россия якобы готовит наступление на Сумскую и Черниговскую области, отмечает Александр Кочетков. При этом звучат опасения по поводу повторения событий, имевших место в начале вторжения в 2022 году.

Наступление России

При этом, по информации Кочеткова, оккупанты действительно хотят наступать не только на Авдеевском направлении, но и на севере, при этом даже хотели бы использовать Беларусь. Еще бы оккупанты хотели наступать с территории оккупированного Крыма, высадить десант в Одессе и встречными ударами перерезать Украину пополам.

"Но недоимперия не имеет для этого практических возможностей. Те примерно 200 тысяч воинов, которых агрессор привлек в свою армию, проходят обучение, и часть из них будет готова к боевым действиям не раньше лета",

– подчеркнул эксперт.

По его информации, сейчас оккупанты имеют задачу к лету захватить максимальную часть Донецкой области, и командование Вооруженных сил Украины об этом знает.

"Ситуация там крайне тяжелая, этого не следует скрывать, но не катастрофическая",

– добавил Кочетков.

Эксперт подчеркнул, что украинская аэроразведка мониторит ситуацию как минимум на 50 км по линии фронта и за границами Украины. При этом спутниковая разведка западных партнеров контролирует все территории вблизи фронта.

"Для реального наступления на севере нужна группировка не менее 25 тысяч. Скрыть такое скопление живой силы и техники невозможно. От нашей и НАТОвской разведки пока не поступает информация о подготовке наступления агрессора на Сумы и Чернигов",

– подчеркнул эксперт.

Впрочем, Кочетков не исключает, что летом ситуация может измениться, но об этом будет известно заранее.

"На сегодняшний день есть все основания полагать, что мы имеем дело с враждебным ИПСО, которое намерено посеять панику и помешать нашему командованию перебрасывать резервы на Авдеевское направление",

– подчеркнул эксперт.

Кроме того, добавил Кочетков, разговоры о возможном введении французских войск в качестве полевой жандармерии — это именно на случай, если вторжение через север станет реальным.

Напомним , портал "Комментарии" рассказывал, что оккупантам также хотелось бы захватить Харьков.