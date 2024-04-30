Что происходит на северной границе. Может ли РФ пойти в наступление на Сумы и Чернигов

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Ткачик Олеся
Все чаще в информационном пространстве появляются информационные вбросы о том, что Россия якобы готовит наступление на Сумскую и Черниговскую области, отмечает Александр Кочетков. При этом звучат опасения по поводу повторения событий, имевших место в начале вторжения в 2022 году.
Наступление России
При этом, по информации Кочеткова, оккупанты действительно хотят наступать не только на Авдеевском направлении, но и на севере, при этом даже хотели бы использовать Беларусь. Еще бы оккупанты хотели наступать с территории оккупированного Крыма, высадить десант в Одессе и встречными ударами перерезать Украину пополам.
По его информации, сейчас оккупанты имеют задачу к лету захватить максимальную часть Донецкой области, и командование Вооруженных сил Украины об этом знает.
Эксперт подчеркнул, что украинская аэроразведка мониторит ситуацию как минимум на 50 км по линии фронта и за границами Украины. При этом спутниковая разведка западных партнеров контролирует все территории вблизи фронта.
Впрочем, Кочетков не исключает, что летом ситуация может измениться, но об этом будет известно заранее.
Кроме того, добавил Кочетков, разговоры о возможном введении французских войск в качестве полевой жандармерии — это именно на случай, если вторжение через север станет реальным.
Напомним , портал "Комментарии" рассказывал, что оккупантам также хотелось бы захватить Харьков.
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