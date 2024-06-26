Что получает военный при попадании в армию: в ВСУ показали полный список вещей

Оперативное командование "Запад" показало вещи, которые получит военный при попадании в ВСУ в 2024 году. Рекруты могут рассчитывать на 46 позиций: от боевого шлема и модульного бронежилета до защитных очков и трекинговых носков.



Вещи, которые получит военный от ВСУ. Фото: ОК "Запад"

Оперативное командование "Запад" показало распаковку всех вещей, которые получит военный при попадании в армию.

"Что получает рекрут в ВСУ в 2024 году. Хочешь наконец носить классный шмот? Вступай в ВСУ!", — говорится в сообщении ОК "Запад".

Полный список вещевого обеспечения:

— Фуражка полевая

— Кепи (тип К)

— Панама летняя полевая

— Шапка-феска (шапка-подшлемник)

— Шапка зимняя

— Костюм летний полевой

— Брюки летнего полевого костюма

— Костюм-утеплитель

— Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо

— Куртка ветровлагозащитная зимняя (утепленная куртка полевая)

— Брюки ветровлагозащитные зимние (штаны утепленные полевые)

— Рубашка-поло

— Рубашка боевая

— Перчатки демисезонные

— Перчатки зимние

— Шарф-труба летний

— Шарф-труба зимняя

— Фуфайка (с короткими рукавами)

— Трусы мужские

— Белье нательное демисезонное

— Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)

— Носки летние (трекинговые)

— Носки зимние (трекинговые)

— Полуботинки

— Ботинки с высокими берцами летние или ботинки летние

— Ботинки с высокими берцами зимние

— Тапки казармени

— Бахилы утеплены

— Сапоги резиновые

— Перчатки тактические

— Беруши специальные индивидуальные

— Ремень брючный

— Сумка транспортная индивидуальная

— Сумка административная

— Сумка для предметов личной гигиены

— Мешок спальный

— Ковер спальный полевой изоляционный

— Сиденье полевое изоляционное

— Чехол для фляги индивидуальной полевой

— Котелок индивидуальный полевой

— Фляга индивидуальная полевая

— Чехол для шлема боевого баллистического

— Чехол для бронежилета модульного

— Очки защитные баллистические

— Шлем боевой баллистический

— Бронежилет модульный

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для армии нужно не 500 тыс. мобилизованных. Народный депутат рассказал, сколько военнообязанных мобилизуют до конца года.

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