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Что получает военный при попадании в армию: в ВСУ показали полный список вещей

В Вооруженных силах показали все вещи, выдаваемые в армии для военного. Всего речь идет о 46 позициях армейского снаряжения.

сегодня, 09:55
Автор:
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Slava Kot
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Оперативное командование "Запад" показало вещи, которые получит военный при попадании в ВСУ в 2024 году. Рекруты могут рассчитывать на 46 позиций: от боевого шлема и модульного бронежилета до защитных очков и трекинговых носков.

Что получает военный при попадании в армию: в ВСУ показали полный список вещей

Вещи, которые получит военный от ВСУ. Фото: ОК "Запад"

Оперативное командование "Запад" показало распаковку всех вещей, которые получит военный при попадании в армию.

"Что получает рекрут в ВСУ в 2024 году. Хочешь наконец носить классный шмот? Вступай в ВСУ!", — говорится в сообщении ОК "Запад".

Полный список вещевого обеспечения:

  • — Фуражка полевая
  • — Кепи (тип К)
  • — Панама летняя полевая
  • — Шапка-феска (шапка-подшлемник)
  • — Шапка зимняя
  • — Костюм летний полевой
  • — Брюки летнего полевого костюма
  • — Костюм-утеплитель
  • — Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо
  • — Куртка ветровлагозащитная зимняя (утепленная куртка полевая)
  • — Брюки ветровлагозащитные зимние (штаны утепленные полевые)
  • — Рубашка-поло
  • — Рубашка боевая
  • — Перчатки демисезонные
  • — Перчатки зимние
  • — Шарф-труба летний
  • — Шарф-труба зимняя
  • — Фуфайка (с короткими рукавами)
  • — Трусы мужские
  • — Белье нательное демисезонное
  • — Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)
  • — Носки летние (трекинговые)
  • — Носки зимние (трекинговые)
  • — Полуботинки
  • — Ботинки с высокими берцами летние или ботинки летние
  • — Ботинки с высокими берцами зимние
  • — Тапки казармени
  • — Бахилы утеплены
  • — Сапоги резиновые
  • — Перчатки тактические
  • — Беруши специальные индивидуальные
  • — Ремень брючный
  • — Сумка транспортная индивидуальная
  • — Сумка административная
  • — Сумка для предметов личной гигиены
  • — Мешок спальный
  • — Ковер спальный полевой изоляционный
  • — Сиденье полевое изоляционное
  • — Чехол для фляги индивидуальной полевой
  • — Котелок индивидуальный полевой
  • — Фляга индивидуальная полевая
  • — Чехол для шлема боевого баллистического
  • — Чехол для бронежилета модульного
  • — Очки защитные баллистические
  • — Шлем боевой баллистический
  • — Бронежилет модульный

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для армии нужно не 500 тыс. мобилизованных. Народный депутат рассказал, сколько военнообязанных мобилизуют до конца года.

Также "Комментарии" писали о списке контактных номеров, позвонив на которые можно пожаловаться на поведение сотрудников ТЦК.



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Обсуждения

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ufo

сегодня, 10:45

Трусы и носки - мягко говоря,такая себе мотивация идти в армию. Гарантированно платили бы нормальные деньги , убрали бы наконец весь этот совковый подход и скотское отнощение к человеку- и люди бы намного охотнее шли. Возьмите в пример ту же американскую армию - там прохожих на улицах не ловят и палками в окопы не гонят, при этом желающих служить хоть отбавляй. Интересно, почему?


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