Что получает военный при попадании в армию: в ВСУ показали полный список вещей

Оперативное командование "Запад" показало вещи, которые получит военный при попадании в ВСУ в 2024 году. Рекруты могут рассчитывать на 46 позиций: от боевого шлема и модульного бронежилета до защитных очков и трекинговых носков.
Вещи, которые получит военный от ВСУ. Фото: ОК "Запад"
Оперативное командование "Запад" показало распаковку всех вещей, которые получит военный при попадании в армию.
"Что получает рекрут в ВСУ в 2024 году. Хочешь наконец носить классный шмот? Вступай в ВСУ!", — говорится в сообщении ОК "Запад".
Полный список вещевого обеспечения:
- — Фуражка полевая
- — Кепи (тип К)
- — Панама летняя полевая
- — Шапка-феска (шапка-подшлемник)
- — Шапка зимняя
- — Костюм летний полевой
- — Брюки летнего полевого костюма
- — Костюм-утеплитель
- — Костюм ветровлагозащитный демисезонный или пончо
- — Куртка ветровлагозащитная зимняя (утепленная куртка полевая)
- — Брюки ветровлагозащитные зимние (штаны утепленные полевые)
- — Рубашка-поло
- — Рубашка боевая
- — Перчатки демисезонные
- — Перчатки зимние
- — Шарф-труба летний
- — Шарф-труба зимняя
- — Фуфайка (с короткими рукавами)
- — Трусы мужские
- — Белье нательное демисезонное
- — Белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние)
- — Носки летние (трекинговые)
- — Носки зимние (трекинговые)
- — Полуботинки
- — Ботинки с высокими берцами летние или ботинки летние
- — Ботинки с высокими берцами зимние
- — Тапки казармени
- — Бахилы утеплены
- — Сапоги резиновые
- — Перчатки тактические
- — Беруши специальные индивидуальные
- — Ремень брючный
- — Сумка транспортная индивидуальная
- — Сумка административная
- — Сумка для предметов личной гигиены
- — Мешок спальный
- — Ковер спальный полевой изоляционный
- — Сиденье полевое изоляционное
- — Чехол для фляги индивидуальной полевой
- — Котелок индивидуальный полевой
- — Фляга индивидуальная полевая
- — Чехол для шлема боевого баллистического
- — Чехол для бронежилета модульного
- — Очки защитные баллистические
- — Шлем боевой баллистический
- — Бронежилет модульный
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для армии нужно не 500 тыс. мобилизованных. Народный депутат рассказал, сколько военнообязанных мобилизуют до конца года.
Также "Комментарии" писали о списке контактных номеров, позвонив на которые можно пожаловаться на поведение сотрудников ТЦК.
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ufo
сегодня, 10:45
Трусы и носки - мягко говоря,такая себе мотивация идти в армию. Гарантированно платили бы нормальные деньги , убрали бы наконец весь этот совковый подход и скотское отнощение к человеку- и люди бы намного охотнее шли. Возьмите в пример ту же американскую армию - там прохожих на улицах не ловят и палками в окопы не гонят, при этом желающих служить хоть отбавляй. Интересно, почему?