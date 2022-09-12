Украина в начале сентября начала контрнаступление на востоке и юге, а на технике ВСУ появился новый знак – черный разносторонний крест. Украинский историк Александр Альфоров ответил на вопрос возникновения этого креста и рассказал, какое значение он имеет для украинцев.

Что означает крест на технике ВСУ – ответ историка. Фото из открытых источников

Историк сообщил, что у равностороннего черного креста есть несколько названий – катакомбный крест, или крест, как знамение победы.

Исторически первые упоминания именно о таком символе зафиксированы во времена существования Римской империи при правлении императора Константина Великого. Перед началом одного из решающих сражений 312 года против императора Максенция, к Константину Великому пришел сон о необходимости обозначить все оружие крестом ради победы. Так и случилось, император Константин одержал решающую и безоговорочную победу в бою. Из-за этой победы император Римской империи разрешил исповедовать христианство.

Далее историк проводит интересные параллели между Константином Великим, Константином Острожским и украинским контрнаступлением. На восточном направлении контрнаступление началось 8 сентября, в этот же день 1514 г. Острожский под Оршей победил московское войско.

Кроме этого, Александр Альфоров напоминает, что обычный крест часто встречается на казацких флагах, преимущественно произошедших от родового знамени Байды Вишнивецкого. Такой крест встречался на флаге Богдана Хмельницкого, флагах Киевского полка и других военных отрядов. Именно поэтому крест всегда был одним из символов казачества, ведь многие печати во времена Казаки имели в своей основе равносторонний крест.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об успехах украинского контрнаступления и панике российских оккупантов.

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