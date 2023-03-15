Что нужно России от Китая – почему Киев столкнется с давлением со стороны Си Цзиньпина

Желание главы КНР Си Цзиньпина провести переговоры с Путиным, а также с Зеленским – яркий сигнал о том, что Китай намерен громко заявить о себе, как о миротворце. Вот только уже понятно, что это "миротворчество" может быть больше выгодно России, нежели Украине. В частности, не перестает обсуждаться вопрос о поставках китайского оружия России. Рискнет ли Китай начать поставки оружия РФ? Будет ли Си Цзиньпин принуждать Украину к переговорам с Россией без каких-либо условий? В этих вопросах "Комментарии" разбирались вместе с экспертами.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

России нужны снаряды, дроны и не только

Россия сильно нуждается в артиллерийских снарядах и, по информации западных разведслужб, Пекин сегодня думает над тем, стоит ли начать такие поставки, чтобы поддержать Россию в войне. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"Что касается снарядов, у Китая действительно много боеприпасов 122-го и 152-го калибров, и Россия нуждается в большом их количестве. Такие поставки могут усилить наступательный потенциал, поэтому она ищет, где можно их раздобыть", — сказал Мусиенко.

Он добавил, также россияне не отказались бы, если бы Пекин согласился поставить много интересных образцов реактивной артиллерии, стрелкового оружия и беспилотников. Также Китай при желании может передать России все необходимые компоненты для производства высокоточных крылатых ракет.

Мусиенко считает, что Китай не пытается своим вмешательством спровоцировать еще большую войну, скорее он просто хочет помочь Москве не проиграть, тем самым доказав, что авторитарные режимы тоже имеют право на существование и с ними нужно считаться.

Вашингтон надеется, что Зеленский четко и ясно объяснит Си Цзиньпину политическую позицию Украины и суть этой войны

Военный эксперт Олег Жданов в эфире своего youtube-канала высказал мнение что Китая абсолютно нет никакого дела до того, что будет с Украиной и Россией. Главное для Пекина – отстоять свои интересы и не более того.

Жданов склоняется к мнению, что Си Цзиньпиню выгодно скорое завершение войны в Украине. Поэтому он будут давить на официальный Киев, чтобы тот прекратил огонь и согласился сесть за стол переговоров на условиях РФ.

"Китаю нужно остановить войну, чтобы продолжать торговать с Европой, и использовать российское сырье без санкций. Поэтому Китай занимает такую позицию, что нужно немедленно сесть за стол переговоров. Они понимают, что война не будет окончена. Но втянув нас в переговорный процесс, они обеспечат себе политический имидж миротворца", – заявил Олег Жданов.

По его словам, самая большая опасность, если Пекин начнет давить на Киев всеми силами. Китайцам легче занять сторону России, чем потерять ее, как свою основную сырьевую базу.

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