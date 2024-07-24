Что нужно иметь при себе, чтобы пересечь границу: новые правила

С 17 июля все мужчины от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ для пересечения границы. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины, Андрей Демченко. Требование касается всех: имеющих отсрочку и тех, кто едет за границу по работе.

Дополнительные условия для пересечения границы: в ГПСУ рассказали, что изменилось с 17 июля

Во время брифинга в Медиацентре Украина Спикер ГПСУ рассказал, что это изменение введено для обеспечения безопасности страны. Военно-учетный документ может быть представлен в бумажной форме или в виде электронного документа. В последнем случае достаточно иметь мобильное приложение "Резерв", где есть QR-код. Пограничники смогут с помощью этого кода быстро проверить необходимую информацию о мужчине.

"Этот документ может быть либо в бумажном виде, либо в электронной форме. Напомню, что электронным военно-учетным документом является таким, когда в мобильном приложении "Резерв" сгенерирован QR-код, который в дальнейшем могут читать пограничники и получать для себя всю необходимую информацию относительно того лица, которое этот документ представляет", – отметил Андрей Демченко.

Пограничная служба советует всем, кто планирует выезд, проверять свои документы заранее во избежание проблем при пересечении границы. Важно также следить за обновлениями правил, которые могут изменяться в зависимости от ситуации в стране и мире.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Украине значительно увеличилось количество попыток нелегально пересечь границу. Мужчины, желающие избежать мобилизации, готовы платить от $3,000 до $20,000, чтобы покинуть страну через посредников.