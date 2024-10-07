Что не так с созданием новых бригад: офицер указал на важную ошибку Генштаба

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Марьян Ощановский
Военное руководство Украины формирует новые бригады, для которых не хватает квалифицированных офицеров, вместо того, чтобы пополнять новобранцами старые бригады, которым не хватает личного состава, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, военное руководство создает новые бригады, для которых нужно искать вооружение и долго учить людей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.
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