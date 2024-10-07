Что не так с созданием новых бригад: офицер указал на важную ошибку Генштаба

Военное руководство Украины формирует новые бригады, для которых не хватает квалифицированных офицеров, вместо того, чтобы пополнять новобранцами старые бригады, которым не хватает личного состава, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

В Украине усилили мобилизацию. Фото из открытых источников

"В контексте пополнения войска у меня один вопрос, на который никак не могу найти ответа: зачем мы создаем новые бригады, имея не укомплектованные полностью старые? На сегодняшний день ни одна из участвующих в боевых действиях бригад не укомплектована полностью. Ситуация, конечно, разная и зависит от внутреннего менеджмента подразделений. В общем, людей понемногу набирают, но качество личного состава в последнее время сильно страдает", – рассказал Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, военное руководство создает новые бригады, для которых нужно искать вооружение и долго учить людей.

"В таких бригадах нет офицеров не то чтобы с боевым, а вообще с любым военным опытом. Такие офицеры, к сожалению, в большинстве случаев не оправдывают возложенные на них ожидания и не могут эффективно выполнить боевые задачи. В то же время у нас много боевых бригад с большим боевым путем, с опытными офицерами. В таких бригадах есть структура и коллектив. Почему бы не доукомплектовывать именно их?" – отметил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что армия России сильнее вооруженных сил стран Европы. По его словам, у Европы слишком мало оружия, потенциала и хорошо подготовленных войск. "Мы знаем, что отстаем от россиян", — заявил Йенс Столтенберг. Бывший генсек Альянса отметил, что текущих норм о финансировании военных расходов НАТО на уровне 2% ВВП недостаточно для установления паритета Европы с Россией.