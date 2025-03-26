Что не так с перемирием в воздухе: какую ошибку допустила Украина

Вместо моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина должна предложить мораторий на удары ракетами и дальнобойными дронами без привязки к инфраструктурным и энергетическим объектам.

РФ и Украина договариваются о перемирии. Фото из открытых источников

"Условие должно будет простое: прекращение любых ударов вглубь территорий Украины и РФ. Враг должен прекратить применение "Шахедов" и ракет дальнего действия", – сказал политолог Игорь Рейтерович.

По его мнению, попытки договориться о прекращении ударов по энергообъектам – совершенно неправильная история.

"Во-первых, невозможно составить полный список таких объектов. Во-вторых, россияне и дальше будут наносить удары по гражданской инфраструктуре или школам, рассказывая, что атаковали военные объекты. И в-третьих, как уверяют специалисты, мораторий на удары по энергетическим объектам выгоден России. Дело в том, что Украина наносит куда больший вред РФ своими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, чем россияне своими ответными ударами", — пояснил он.

По его убеждению, нужно не перечень энергообъектов составлять, а определить типы ракет и беспилотников, которые нельзя будет запускать в обе стороны.

"С большой вероятностью, россияне откажутся от такого предложения. И тогда у Украины появится возможность обвинить Путина, ранее отдававшего приказ российской армии прекратить удары по энергетической инфраструктуре, в нарушении собственного слова", — отметил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам американского президента, РФ и Украина договорились о прекращении огня в море, а другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга за его соблюдением. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций. "У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и подробные разговоры проходят сейчас с обеими сторонами", — сказал он.