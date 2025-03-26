Что не так с перемирием в воздухе: какую ошибку допустила Украина

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Марьян Ощановский
Вместо моратория на удары по энергетической инфраструктуре Украина должна предложить мораторий на удары ракетами и дальнобойными дронами без привязки к инфраструктурным и энергетическим объектам.
РФ и Украина договариваются о перемирии. Фото из открытых источников
По его мнению, попытки договориться о прекращении ударов по энергообъектам – совершенно неправильная история.
По его убеждению, нужно не перечень энергообъектов составлять, а определить типы ракет и беспилотников, которые нельзя будет запускать в обе стороны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по словам американского президента, РФ и Украина договорились о прекращении огня в море, а другие страны будут вовлечены в процесс мониторинга за его соблюдением. Дональд Трамп заявил, что США рассмотрит просьбу российской стороны об ослаблении американских санкций. "У нас продолжаются глубокие дискуссии с Россией и Украиной. И я бы сказал, что все хорошо, но это ситуация, которой не должно быть никогда. Это все, что я могу сообщить. Но очень большие и подробные разговоры проходят сейчас с обеими сторонами", — сказал он.
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