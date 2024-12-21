Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Фактически с середины 2022 года каждый раз украинские силы попадают в одну и ту же беду. Украинские оборонительные рубежи начинают сыпаться на флангах и в итоге вся линия обороны начинает сыпаться. Это происходило тогда и происходит сейчас, что все видят в районе того же Курахово. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью программе "Студия Запад" сделал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
ВСУ. Фото из открытых источников
Полковник ВСУ отметил, что обычно именно на флангах не выдерживали украинские оборонительные рубежи, поэтому перед угрозой окружения наши военные были вынуждены каждый раз отходить.
Владислав Селезнев подытожил, что такая же ситуация в ближайшее время ожидает украинский гарнизон, который действует в районе Курахово. Однако, к сожалению, такие же угрозы сейчас формируются на других направлениях фронта, в частности в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации.
Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли солдаты в Украине уже на грани: как провести демобилизацию.
Новости