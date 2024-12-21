Фактически с середины 2022 года каждый раз украинские силы попадают в одну и ту же беду. Украинские оборонительные рубежи начинают сыпаться на флангах и в итоге вся линия обороны начинает сыпаться. Это происходило тогда и происходит сейчас, что все видят в районе того же Курахово. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью программе "Студия Запад" сделал военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

ВСУ. Фото из открытых источников

"На самом деле возникает какое-то странное непонимание процессов, которые происходят длительный промежуток времени. Фактически с середины 2022 года каждый раз украинские силы попадают в одну и ту же беду. Я хочу напомнить события, которые происходили в районе Попасной. Именно там впервые подразделения ЧВК "Вагнер" начали давить на наших защитников, сжимая тиски вокруг нашего гарнизона, который защищал этот населенный пункт. Оказалось, что эта опция является удачной, и в течение многих последующих операций противник пользовался именно такой методикой и схемой, атакуя наши рубежи в лоб, не достигая соответствующих успехов, он атаковал наши фланги", — объяснил военный.

Полковник ВСУ отметил, что обычно именно на флангах не выдерживали украинские оборонительные рубежи, поэтому перед угрозой окружения наши военные были вынуждены каждый раз отходить.

Владислав Селезнев подытожил, что такая же ситуация в ближайшее время ожидает украинский гарнизон, который действует в районе Курахово. Однако, к сожалению, такие же угрозы сейчас формируются на других направлениях фронта, в частности в районе Покровско-Мирноградской городской агломерации.

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