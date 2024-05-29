Что не так с мобилизацией в Украине: в Третьей штурмовой сделали резкое заявление

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Кравцев Сергей
Уровень подготовки мобилизованных украинцев в некоторых учебных центрах оставляет желать лучшего. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
Максим Жорин. Фото из открытых источников
Военный отметил, что часть этих центров, где готовят ребят на фронт, "не очень осознает, что такое современная война", они "до сих пор не готовы переходить на современные методы и что-то менять".
При этом он дал посоветовал украинским мужчинам не бояться мобилизации и пока еще есть выбора сейчас самим выбрать подразделение, где будут учить на высоком уровне.
Также Жорин напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения такого понятия как "подготовка" особо не существовало. Тогда все было совсем иначе. Теперь же упор на подготовку – базовый.
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