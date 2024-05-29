Что не так с мобилизацией в Украине: в Третьей штурмовой сделали резкое заявление

Уровень подготовки мобилизованных украинцев в некоторых учебных центрах оставляет желать лучшего. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Военный отметил, что часть этих центров, где готовят ребят на фронт, "не очень осознает, что такое современная война", они "до сих пор не готовы переходить на современные методы и что-то менять".

"На сегодняшний день... невозможно из ТЦК попасть прямо под Авдеевку. Каждый должен пройти подготовку в учебном центре. Другой вопрос – уровень этой подготовки", — написал боец в своем Telegram-канале.

При этом он дал посоветовал украинским мужчинам не бояться мобилизации и пока еще есть выбора сейчас самим выбрать подразделение, где будут учить на высоком уровне.

Также Жорин напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения такого понятия как "подготовка" особо не существовало. Тогда все было совсем иначе. Теперь же упор на подготовку – базовый.

"В нашем подразделении мы сразу поделили бойцов на тех, кто имел боевой опыт и уже готов был выполнять боевые задания, и на новичков. Среди более опытных бойцов была выделена часть для инструкторского состава. Поэтому пока одни уже еб***лись под Киевом, другие готовились, чтобы за условно неделю чему-то научиться и получить возможность поехать на боевые. Таковы были условия, и что показательно – наши люди спорили за право поехать на боевой выезд", – отметил военный.

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