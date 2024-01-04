Что не так с мобилизацией в Украине: объяснение офицера ВСУ

Депутаты Верховной Рады должны не продуцировать нелепые инициативы относительно процедуры мобилизации в Украине, а вместо этого при написании законопроектов, прежде всего, ориентироваться на рекомендации военнослужащих. Об этом пишет в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".

Мобилизация в Украине происходит со скандалами. Фото из открытых источников

"Подход к мобилизации надо реформировать, а не постоянно обсуждать ее в медиа. Депутаты должны в первую очередь ориентироваться на позицию военных, а не продуцировать идиотские инициативы и заявления", — подчеркнул Максим Жорин.

Майор ВСУ отметил, что, в отличие от украинских депутатов и граждан, российские оккупанты не тратят время на внутренние дискуссии и медийные соревнования.

"Русаки давно проводят мобилизацию, постоянно набирают и готовят своих людей. Они делают все, чтобы убить нас как нацию и уничтожить как государство", — написал офицер ВСУ.

Майор украинской армии также высказал свою позицию относительно мобилизации публичных лиц. По его словам, кроме случаев, когда есть физические или психические ограничения, нет никаких оснований, чтобы публичные лица не служили в ВСУ.

По мнению Максима Жорина, представители так называемых элит и различные медийные персонажи наоборот должны быть примером для украинских граждан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что диктатор РФ Владимир Путин подписал указ, который предусматривает предоставление российского гражданства иностранцам, которые воюют на стороне оккупантов. Кроме самих наемников, получить российское гражданство смогут их родственники, но при определенных условиях.