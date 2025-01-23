Что не так с мобилизацией: почему военные приходят и сразу идут в госпиталь

Украинское войско по-прежнему нуждается в людях, но есть значительно большая потребность в технике и оружии. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире "24 Канала" рассказал военнослужащий ВСУ, политолог, блогер Кирилл Сазонов.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Просто набирать людей можно, но это лишено всякого смысла. Ведь действительно нужны арта, ракеты, мины для минометов, пулеметы, техника, самолеты, дроны, операторы дронов", — отметил Сазонов.

Военный добавил, что в армии есть потребность в личном составе, особенно в молодых людях. Однако в настоящее время вопрос уменьшения мобилизационного возраста не рассматривается.

"Людей не хватает, особенно молодых, хорошо справляющихся с дронами. Особенно молодых, а не тех, кого ТЦК присылает. Такое, что люди приходят и сразу идут на госпиталь. Я не понимаю, для чего их присылают. Просто одеть в форму, чтобы через полгода списались. Люди нужны, но больше нужна техника и оружие. Поэтому сейчас призыв 18-25 годовых рассматривается. Только контракт, только по собственному желанию", — заметил Кирилл Сазонов.

Читайте на портале "Комментарии" — главная причина провала мобилизации в Украине заключается в практике "решать" вопросы через ТЦК, ВЛК и другим образом. Такое мнение в интервью LB Live озвучил народный депутат Украины Егор Чернев.

Нардеп отметил, что, несмотря на все механизмы недопущения уклонения от мобилизации, все равно находятся те, кому это удается.

"Мне кажется, что вот эта определенная несправедливость в последнее время происходит, что одни могут "решать" через ТЦК, ВЛК, МСЭКи или каким-то другим образом, а другие идут (служить — ред.). Это основная проблема. Хотя за ними наблюдают, ведут следственные действия, все равно находятся те, кто пытается что-то "решить". основная проблема провала мобилизации", — сказал Егор Чернев.

Также издание "Комментарии" сообщало — в ОП готовятся к снижению мобилизационного возраста: какую цифру называют.



