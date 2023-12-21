Что не так из Минветеранов: офицер назвал важные проблемы

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Марьян Ощановский
Во время полномасштабного вторжения России одним из худших и бестолковых правительственных ведомств стало Министерство по делам ветеранов. Об этом пишет в Telegram заместитель 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".
Офицер ВСУ раскритиковал Минветеранов. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ отметил, что о неэффективности Минветеранов уже давно всем известно, однако глава ведомства Юлия Лапутина до сих пор остается на своем посту.
Майор ВСУ уверен, что Юлия Лапутина должна уйти в отставку после того, как зарекомендовала себя как неэффективный управленец.
В то же время, отметил Максим Жорин, вместо Лапутиной на должности министра "не хотелось бы видеть кого-то просто следующего по списку, кому так же пох*** на ветеранов".
Майор ВСУ подчеркнул, что министром ветеранов должен быть реальный представитель боевой ветеранской среды, который будет понимать всю проблематику и будет жить этим делом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Государственной думе РФ заявили, что в стране выросли цены на яйца, потому что россияне много едят. Соответствующее заявление сделал глава комитета парламента России по промышленности и торговле Владимир Гутенев.
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