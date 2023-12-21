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Что не так из Минветеранов: офицер назвал важные проблемы

Министерство ветеранов крайне отрицательно зарекомендовало себя во время войны

сегодня, 21:18
Автор:
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Марьян Ощановский
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Во время полномасштабного вторжения России одним из худших и бестолковых правительственных ведомств стало Министерство по делам ветеранов. Об этом пишет в Telegram заместитель 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, передает портал "Комментарии".

Что не так из Минветеранов: офицер назвал важные проблемы

Офицер ВСУ раскритиковал Минветеранов. Фото из открытых источников

Офицер ВСУ отметил, что о неэффективности Минветеранов уже давно всем известно, однако глава ведомства Юлия Лапутина до сих пор остается на своем посту.

"За последние несколько месяцев ветеранская община подняла кучу вопросов, проваленных Министерством: от реабилитации воинов до строительства военного кладбища. Плюс постоянные заграничные командировки, которые не имели никакого реального результата, какие-то помощники-уклонисты и т. д. Сейчас в медиа уже очень много материалов можно более подробно почитать", — рассказал Максим Жорин.

Майор ВСУ уверен, что Юлия Лапутина должна уйти в отставку после того, как зарекомендовала себя как неэффективный управленец.

В то же время, отметил Максим Жорин, вместо Лапутиной на должности министра "не хотелось бы видеть кого-то просто следующего по списку, кому так же пох*** на ветеранов".

Майор ВСУ подчеркнул, что министром ветеранов должен быть реальный представитель боевой ветеранской среды, который будет понимать всю проблематику и будет жить этим делом.

"Ветераны – очень важная часть украинского общества, которая становится огромным сообществом. Игнорировать ее не получится. С ветеранами нужно работать. И не так, как это привыкли делать в нашем государстве с другими категориями. Наше общество будет гораздо сильнее, если ветераны займут место, которое заслуживают", — резюмировал заместитель 3-й Отдельной штурмовой бригады.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Государственной думе РФ заявили, что в стране выросли цены на яйца, потому что россияне много едят. Соответствующее заявление сделал глава комитета парламента России по промышленности и торговле Владимир Гутенев.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/4914
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