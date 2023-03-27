Что может сейчас остановить Путина: мнение эксперта

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Моесеенко Валентина
Украина применяет все дипломатические механизмы для реакции на заявления российского президента Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии. Существуют три метода, которые помогут остановить лидера РФ. Об этом в Телеэфире заявил политолог-международник Антон Кучухидзе, пишут "Комментарии".
Три меры противодействия кремлевскому вождю
Он отметил, что очень важно, что Украина подняла вопрос размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси на уровне Совбеза ООН.
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Также он высказал мнение о том, что остановит лидера террористического государства.
По его словам, ордер на арест Путина фактически стал сигналом для борющихся за влияние внутри Кремля.
Как писали ранее "Комментарии", ПИК будут прикрывать уход соратников Путина "в теплые края". Отступление оккупантов из Крыма готовится уже достаточно активно и разрабатываются разнообразные планы.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что из Крыма начали мигрировать самые дальновидные россияне. Однако этому процессу может препятствовать сам Кремль.
Читайте на сайте "Комментарии" — последний раунд: Путин пытается поднять "ядерные" ставки.
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