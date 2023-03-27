Что может сейчас остановить Путина: мнение эксперта

Украина применяет все дипломатические механизмы для реакции на заявления российского президента Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии. Существуют три метода, которые помогут остановить лидера РФ. Об этом в Телеэфире заявил политолог-международник Антон Кучухидзе, пишут "Комментарии".



Три меры противодействия кремлевскому вождю

Он отметил, что очень важно, что Украина подняла вопрос размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси на уровне Совбеза ООН.

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"Нужно информировать весь мир, всех партнеров об очередном нарушении рашистами норм международного права, стабильности и системы безопасности", — считает Кучухидзе.

Также он высказал мнение о том, что остановит лидера террористического государства.

Полное поражение на поле боя. Санкции, их дальнейшее усиление, в особенности по экономике РФ. Вот это все в комплексе и остановит его политику, а также внутренний фактор: очень сильно позиции Путина пошатнулись после ордера на арест, изданный Международным уголовным судом”, — заявил политолог.

По его словам, ордер на арест Путина фактически стал сигналом для борющихся за влияние внутри Кремля.

“Это был сигнал о том, что ваши лидер токсичны. Либо вы его избавляетесь, либо вы все будете в похожей невыгодной политической ситуации. Вот эти три направления могут привести к тому, что неадекватный лидер, наконец, будет остановлен”, — резюмировал Антон Кучухидзе.

Как писали ранее "Комментарии", ПИК будут прикрывать уход соратников Путина "в теплые края". Отступление оккупантов из Крыма готовится уже достаточно активно и разрабатываются разнообразные планы.

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