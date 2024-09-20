Что кроме ATACMS может получить Украина: какое оружие уже наводит панику в РФ

Украина делает все возможное, проводя консультации с партнерами, чтобы получить не только в достаточном количестве ракеты ATACMS, но и получить возможность наносить ими удары вглубь России. ATACMS является "тактической баллистической ракетой" и относится к ракетам наименьшего радиуса действия, поскольку способна лететь на расстояние в 165-300 км в зависимости от модификации. Но это не мешает представителям масс-медиа и даже представителям Пентагона называть их "дальнобойными". Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет газета The New York Times.

Ракеты JASSM. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что настоящий ужас охватит Москву, когда партнеры Киева заговорят о возможности передачи ВСУ некоторых версий ракет "Томагавк". Некоторые из них могут достигать целей на расстоянии около 2500 км. Пока публичного обсуждения о предоставлении Украине "Томагавков" не было, но Пентагон рассматривает возможность поставки меньшей по размерам и менее заметной крылатой ракеты воздушного базирования – JASSM. Простейшая версия летит на расстояние 370 км. Более продвинутые версии могут пролететь более 1000 км.

Отмечается, что в США есть межконтинентальные баллистические ракеты, способные пролететь по меньшей мере 5-6 тысяч километров и поразить цели на другой стороне планеты. Конечно, такие дорогие ракеты нет смысла снаряжать обычной взрывчаткой. Они являются носителями ядерных боеголовок. Так что их Украина точно не получит.

Читайте также на портале "Комментарии" — ожидания судьбоносного решения Белого дома растут. Президент США Джо Байден в ближайшие недели будет решать, позволить ли Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по российской территории. Это очередное решение, определяющее масштаб американской поддержки в этом конфликте. Об этом пишет "Politico".

Издание отмечает, что официальный Киев просит расширить список возможных целей для ударов, чтобы включить объекты в глубь России, с которых систематически взлетают российские бомбардировщики, обстреливая мирные украинские города. Киев считает это вопросом защиты от российской агрессии.



