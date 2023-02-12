Что известно о Delta – новейшей системе управления украинской армии

Управление войсками на основе единой автоматизированной системы, доступ к которой имеют все командиры на поле боя, – это современный подход НАТО. "Дельта" – это "платформа по ситуационной осведомленности", то есть онлайн-система, дающая представление о тактической и оперативной ситуации на поле боя в конкретный момент времени. Такая информация важна прежде всего для командиров среднего и высшего звена, чтобы представлять реальное состояние своих и чужих войск, пишут "Комментарии".



Украина внедряет систему управления войсками "Дельта"

Новейшая система напоминает компьютерные "стратегии", вроде культовых Warcraft или Civilization. Впрочем, "Дельта" показывает вполне реальную ситуацию на фронтах ВСУ, а сама система усовершенствовалась во время тяжелых боев, как, например, за Киев весной 2022 года.

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"Система Дельта" появилась еще в 2017 году и была испытана на международные учения Sea Breeze и Rapid Trident. И получила возможность вести совместные боевые действия с армиями стран НАТО, демонстрировать свои позиции, видеть позиции союзников, обмениваться целями по стандартам НАТО… И успешная оборона украинской столицы, во многом была обеспечена "Дельта", — отличный пример", — говорится в видео "Аэроразведки".

Главная идея – видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады (если говорим об ВСУ), группировки, а при необходимости – и с союзниками.

В таких условиях командир отделения или роты в окопах прямо сейчас видит, что происходит у него на фронте, какова ситуация на флангах, где идет бой, куда нужна поддержка, а где ситуация более стабильная. Комбриг же понимает ситуацию на вверенном ему участке фронта в 20-30 км и смежных с ним территориях. Это позволяет командирам, принимающим непосредственное участие в боях, объективно осознавать, насколько критическая ситуация в их подразделениях, где нужна поддержка, а где есть потенциал для контрнаступления.

Такие системы во многом напоминают компьютерные игры-стратегии, где пользователь сверху видит арену боевых действий, развитие ситуации на ней и может перемещать подразделения в соответствии с ходом битвы.

В Украине такую систему пытались реализовать с 2015 года. Тогда среди нескольких возможных решений Минобороны избрало систему "Колокол-АС". Позже выяснилось, что "Колокол" испытывает проблемы с безопасностью коммуникаций. А также с имплементацией с союзниками в целом. Потом вернулись к проекту "Дельта", который все это время разрабатывался параллельно волонтерами из группы "Аэроразведка".

"При выполнении задач в зоне проведения ООС хорошо себя зарекомендовала система отражения оперативной обстановки "Дельта", позволяющая в масштабе реального времени отслеживать положения своих войск, а также оперативно учитывать обнаруженные объекты противника для их последующего огневого поражения", — писал своего времени сайт ГУР.

Ее разработчиками считается волонтерская группа "Аэроразведка", но в самой группе говорят, что разрабатывали систему в сотрудничестве с различными подразделениями во время боев в зоне АТО и ООС. В конце концов систему усовершенствовали и официально "ввели в Силах обороны".

"Благодаря тому, что используется стандартизированный инструмент, войска получают еще одно качество — объективность. То есть, если есть танк, то это точно будет танк. И степень доверия к источнику будет высока", — так описывал подход к проекту один из инициаторов. проекта "Дельта" и соучредитель "Аэроразведки" Ярослав Гончар.

Эта система работает уже какое-то время и выполняет, среди прочего, функции армейской разведки. Система достаточно гибкая и использовать ее может любой, кто имеет доступ к интернету, а также логин и пароль – в "Дельту" можно войти с любого устройства, где есть браузер и подключение к интернету.

Как писали "Комментарии", Украина совместно с НАТО начала производить боеприпасы.