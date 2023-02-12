Что известно о Delta – новейшей системе управления украинской армии

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Моесеенко Валентина
Управление войсками на основе единой автоматизированной системы, доступ к которой имеют все командиры на поле боя, – это современный подход НАТО. "Дельта" – это "платформа по ситуационной осведомленности", то есть онлайн-система, дающая представление о тактической и оперативной ситуации на поле боя в конкретный момент времени. Такая информация важна прежде всего для командиров среднего и высшего звена, чтобы представлять реальное состояние своих и чужих войск, пишут "Комментарии".
Украина внедряет систему управления войсками "Дельта"
Новейшая система напоминает компьютерные "стратегии", вроде культовых Warcraft или Civilization. Впрочем, "Дельта" показывает вполне реальную ситуацию на фронтах ВСУ, а сама система усовершенствовалась во время тяжелых боев, как, например, за Киев весной 2022 года.
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Главная идея – видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в пределах подразделения, бригады (если говорим об ВСУ), группировки, а при необходимости – и с союзниками.
В таких условиях командир отделения или роты в окопах прямо сейчас видит, что происходит у него на фронте, какова ситуация на флангах, где идет бой, куда нужна поддержка, а где ситуация более стабильная. Комбриг же понимает ситуацию на вверенном ему участке фронта в 20-30 км и смежных с ним территориях. Это позволяет командирам, принимающим непосредственное участие в боях, объективно осознавать, насколько критическая ситуация в их подразделениях, где нужна поддержка, а где есть потенциал для контрнаступления.
Такие системы во многом напоминают компьютерные игры-стратегии, где пользователь сверху видит арену боевых действий, развитие ситуации на ней и может перемещать подразделения в соответствии с ходом битвы.
В Украине такую систему пытались реализовать с 2015 года. Тогда среди нескольких возможных решений Минобороны избрало систему "Колокол-АС". Позже выяснилось, что "Колокол" испытывает проблемы с безопасностью коммуникаций. А также с имплементацией с союзниками в целом. Потом вернулись к проекту "Дельта", который все это время разрабатывался параллельно волонтерами из группы "Аэроразведка".
Ее разработчиками считается волонтерская группа "Аэроразведка", но в самой группе говорят, что разрабатывали систему в сотрудничестве с различными подразделениями во время боев в зоне АТО и ООС. В конце концов систему усовершенствовали и официально "ввели в Силах обороны".
Эта система работает уже какое-то время и выполняет, среди прочего, функции армейской разведки. Система достаточно гибкая и использовать ее может любой, кто имеет доступ к интернету, а также логин и пароль – в "Дельту" можно войти с любого устройства, где есть браузер и подключение к интернету.
Как писали "Комментарии", Украина совместно с НАТО начала производить боеприпасы.
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