Что изменится в войне после разговора Трампа с Путиным: у Зеленского сделали заявление

США должны прийти к пониманию, что нет никакого смысла вести переговоры с Путиным и предпринять решительные действия, чтобы сохранить роль глобального лидера. Об этом в эфире канала "FreeДом" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Это вопрос личной репутации. Акцентирую внимание, что любые переговоры с Путиным бессмысленны. Без ощущения Путиным, что он находится в глухом углу, что ему должно быть страшно, без этого ничего не будет. Путин будет считать себя вправе разрушать международную правовую матрицу, убивать любое количество людей и не нести никакой ответственности", — сказал чиновник.

Михаил Подоляк отметил, что Путин сейчас находится в своем естественном состоянии, когда не пытается даже скрыть, что никакой ответственности за массовые убийства нести не будет. Кроме того, параллельно с разговором с Трампом РФ нанесла массированный удар по Киеву, а именно – по жилым кварталам.

"Он открыто говорит: "Вы по сути для меня никто, вы ни на какие процессы не влияете". Это вопрос внутреннего ощущения Трампа, готов ли он смириться, что какой-то субъект Путин нелицеприятно и откровенно говорит, что Трамп не играет никакой роли в этом политическом процессе", — высказался советник главы ОП.

Михаил Подоляк считает, что США придется сделать выбор – либо принимать жесткие решения относительно России, либо отказаться от таких мер и превратиться в страну среднего уровня влияния, либо они будут использовать те ресурсы и инструменты, которые у них есть.

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