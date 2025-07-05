Что изменится в войне после разговора Трампа с Путиным: у Зеленского сделали заявление

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Кравцев Сергей
США должны прийти к пониманию, что нет никакого смысла вести переговоры с Путиным и предпринять решительные действия, чтобы сохранить роль глобального лидера. Об этом в эфире канала "FreeДом" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
Михаил Подоляк отметил, что Путин сейчас находится в своем естественном состоянии, когда не пытается даже скрыть, что никакой ответственности за массовые убийства нести не будет. Кроме того, параллельно с разговором с Трампом РФ нанесла массированный удар по Киеву, а именно – по жилым кварталам.
Михаил Подоляк считает, что США придется сделать выбор – либо принимать жесткие решения относительно России, либо отказаться от таких мер и превратиться в страну среднего уровня влияния, либо они будут использовать те ресурсы и инструменты, которые у них есть.
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