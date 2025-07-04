Зачем Трампу был нужен разговор с Путиным: какие новые проблемы могут появиться у Украины

Фактически впервые после разговора с российским диктатором Путиным президент США Дональд Трамп не стал заявлять о прогрессе на пути к миру в Украине, а наоборот дал четко понять, что ему не удалось услышать от Путина даже намека на прекращение огня. Какова причина того, что Трамп решил говорить с Путиным и приостанавливать поставки оружия Украине? Может ли такое прогибание Трампа перед Путиным создать Украине новые проблемы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Переговоры по Украине

Действия Трампа могут быть восприняты как демонстрация слабости перед Путиным

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко отметила, что основная причина, почему президент Трамп решил говорить с Путиным и в то же время заявил о приостановке поставок оружия Украине (сегодня он отрицал полную остановку поставок), заключается в попытке повлиять на ход войны дипломатическими средствами и видоизменить американские. Официальная позиция Белого дома: решение принято, "чтобы поставить интересы Америки во главу угла" из-за опасений относительно истощения собственных арсеналов. Американский ВПК получает значительные доходы от поставки оружия Украине, и приостановка поставок может быть связана с желанием пересмотреть приоритеты в оборонных расходах и перенаправить ресурсы на другие нужды.

"В то же время это решение имеет политический подтекст. Приостановка помощи может быть элементом игры на Путина, поскольку такой шаг может быть попыткой заставить Украину согласиться на прямые переговоры с РФ. Ранее подобная пауза в помощи уже использовалась администрацией Трампа как рычаг для стимулирования Киева к переговорам с россиянами. Кроме того, это условный американский жест доброй воли и попытка показать Путину, что США действительно готовы пойти на его условие по прекращению поставок вооружений Украине, если Путин пойдет навстречу в вопросе мира", – отметила эксперт.

Ева Антоненко говорит, что Трамп имеет в переговорном процессе и личный интерес, желая укрепить свой имидж как миротворца. К тому же он неоднократно демонстрировал симпатии к авторитарным лидерам и видит мир как арену, где сильные делят сферы влияния. Также Трамп намерен повлиять на европейских союзников, используя Путина как "страшилку", чтобы заставить ЕС согласиться на американские условия в тех же вопросах безопасности, только в рамках НАТО.

Такие действия Трампа могут быть восприняты как демонстрация слабости перед Путиным, что лишь усиливает агрессию РФ и уменьшает шансы на справедливый мир. Отсутствие консультаций с европейскими союзниками и внезапность решения могут подрывать доверие к США как стратегическому партнеру. Приостановка поставок оружия Украине уже вызвала резкую критику как со стороны американских республиканцев, так и со стороны украинских партнеров. И да – это уже имеет негативные последствия для Украины, которые мы видим на основе статистики по взбитым дронам и ракетам. Снижение темпов поставки вооружения ослабляет обороноспособность Украины, особенно против баллистических атак. Путин воспринимает позицию Трампа как сигнал слабости, стимулирующий его к новым все более мощным агрессивным действиям. Пауза в военной помощи рискует ободрить Россию, особенно на фоне перспектив ее нового летнего наступления, и ослабляет позиции Украины на поле боя. К сожалению, приходится констатировать, что Украина оказалась в сложной дипломатической ситуации, вынуждена балансировать между США и ЕС, имеющими разные подходы к этой войне", – констатировала собеседница портала "Комментарии".

Наша проблема состоит в том, что мы являемся частью переговорного процесса США-ЕС

Политолог Вадим Денисенко говорит, что, если анализировать итоги разговора Трампа с Путиным, то получается, что последний фактически послал президента США.

"Причина по которой Трамп решил говорить с Путиным и приостанавливать поставки оружия – остается загадкой. Пока логического объяснения я не вижу. Точнее, логику можно искать только в переговорах США – Европа, где Путин нужен Трампу, как пугало, чтобы европейцы быстрее и легче согласились на все пожелания Трампа. Но последний саммит НАТО показал, что европейцы и так готовы ко всему. Поэтому пока логики я не вижу", – отметил эксперт.

Политолог считает, что украинская проблема заключается и в том, что главное событие жизни Трампа уже случилось. Речь о том, что он во второй раз победил на выборах президента США. И победил, чтобы царствовать и мстить. Украина находится где-то на периферии этой мести.

"Но наша еще большая проблема состоит в том, что мы являемся частью переговорного процесса США-ЕС. И наши ближайшие союзники с одной стороны готовы идти в рамках заданной Трампом парадигмы "соглашаться и льстить". С другой стороны, они думают, как решить свои проблемы (безопасность и пошлины) исходя из предыдущего пункта. И перед нами стоит сверхсложная задача удержаться в периметре этих переговоров. И здесь у нас просто нет другого пути, чем балансировать между США и ЕС. Путин играет в игру "тянуть время и не ссориться с Трампом". Его цель сейчас – дотянуть до осени и продавить фронт. Я считаю, что продавить фронт – нереально. Но он живет этим, и вся его стратегия общения с Трампом направлена именно на это", – отметил Вадим Денисенко.

Что касается того, что дальше будет делать Трамп, то эксперт говорит, что он лично склоняется к мнению, что к осени – ничего. Ну а наша главная задача сейчас добиться разрешения на продажу нам оружия. И на это должно тратиться 90% усилий дипломатии.

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