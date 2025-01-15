Что изменилось после победы Трампа: готов ли Путин пересмотреть свои цели в войне

Все указывает на то, что российский диктатор Владимир Путин не собирается идти на уступки для проведения мирных переговоров и поддерживает требования, нацеленные на уничтожение украинского государства. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Кремль остается преданным достижению начальных целей своего полномасштабного вторжения в Украину в любых будущих мирных переговорах, а именно: уничтожение украинского государства, роспуск нынешней украинской власти, демилитаризация Украины и постоянный запрет на будущее членство Украины в НАТО", – отмечает ISW.

Советник главы Кремля и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев отверг предположение о том, что Россия может быть готова уступить любую оккупированную территорию Украине в будущих переговорах во время интервью российскому изданию "Комсомольская правда", опубликованном 14 января, и заявил, что эта идея "даже не подлежит обсуждению".

Патрушев ложно утверждал, что фиктивные референдумы на оккупированных территориях Украины в сентябре 2022 года легитимизировали претензии России на оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, и намекнул, что международное признание незаконной оккупации и аннексии Россией этих четырех областей и оккупированного Крыма является условием, которое не подлежит обсуждению для будущего мирного соглашения. Патрушев заявил, что цели России в Украине остаются неизменными, и что Россия остается преданной достижению всех целей, которые правитель России Владимир Путин использовал для оправдания полномасштабного вторжения.

"Путин определил "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины как ключевые цели полномасштабного вторжения во время выступления 23 февраля 2022 года — и эти цели равны уничтожению способности Украины к самозащите и замене законной украинской власти пророссийской марионеточной", – говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать цели Путина в Украине как заключающиеся в развале НАТО и установлении полного контроля над Украиной, и что Путин остается преданным этим целям, и ISW не заметил никаких признаков того, что Путин готов уступить этими целями на будущих переговорах – отмечают эксперты.

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