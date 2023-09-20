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Что говорили мировые лидеры о войне в Украине на Генассамблее ООН

Мировые лидеры выступили на сессии Генеральной ассамблеи ООН и упомянули в своих речах российское вторжение в Украину.

сегодня, 09:22
Автор:
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Slava Kot
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19 сентября в Нью-Йорке прошла 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. На международном мероприятии выступили мировые лидеры, в своих речах упомянувшие войну в Украине. Портал "Комментарии" подобрал самые главные моменты обращения политиков.

Что говорили мировые лидеры о войне в Украине на Генассамблее ООН

Президент США Джо Байден. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления напомнил, что именно Россия заслуживает ядерного разоружения, а не Украина, которая обменяла оружие на территориальные гарантии. Зеленский заявил, что "террористы не имеют права владеть оружием". Также президент заявил о необходимости объединиться против России, использующей нефть, газ и еду как оружие против мира.


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Президент США Джо Байден объявил, что заседание этого года "омрачено тенью войны" из-за российского вторжения в Украину. Байден подверг критике тех, кто вынуждает Украину к уступкам перед Россией и подчеркнул, что США будут поддерживать Киев.

Президент Польши Анджей Дуда в своей речи заявил, что "жестокая" война в Украине должна закончиться и что ее нельзя "превращать в замороженную войну". Кроме того, польский лидер отметил, что единственной гарантией мира является поражение России. Дуда также сказал, что Украина должна восстановить полную территориальную целостность в пределах 1991 года.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал активизировать усилия по прекращению войны России в Украине "путем дипломатии и диалога".

Президент Бразилии Лула да Силва призвал работать над "созданием пространства для переговоров" о войне в Украине.

Президент Ирана Ибрагим Раиси обвинил США в "разжигании огня насилия" в Украине. Ибрагим Раиси заявил, что война в Украине – это долгосрочные планы США ослабить Европу. Вместе с тем, иранский лидер поддержал любые мирные инициативы по прекращению боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский задал вопрос ООН по России.

Также "Комментарии" писали о союзнике Украины, который объявил, что передаст еще 45 танков.



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