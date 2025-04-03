На платформе Reddit опубликовали тред, в котором пользователей соцсети из Азии спросили, как в их странах освещают войну России против Украины. В некоторых странах СМИ и население поддерживают Украину и выражают солидарность, тогда как в других распространена российская пропаганда.

Что думают азиаты о войне в Украине

Пользователей Reddit спросили: "Жители Азии, как освещают российско-украинскую войну в ваших странах?"

Сингапур

Я лично поддерживаю Украину и мое правительство делает многое за кулисами: сингапурские ПТРК, 40-миллиметровые гранаты, БТРы, которые либо производятся здесь или нуждаются в нашем согласии на экспорт. Так, или иначе, они попадают в немецкие пакеты помощи Украине.

Мы геополитически полностью полагаемся на принцип "глобального порядка основанного на правилах", но общее настроение в обществе среди людей, не читающих New York Times или западные СМИ — это полное безразличие к конфликту как к европейской локальной войне, которая нас не очень касается, за исключением цен на зерно. Грустно это говорить, но, честно говоря, мы демонстрируем такую же реакцию, как и европейцы на конфликт в Судане.

Индонезия

Официальные новости, в частности телевидение, газеты, авторитетные новостные сайты – не отличаются от западных, но моя страна Индонезия в основном придерживается нейтралитета и просто выступает за мир. С другой стороны, в так называемых "новостях" на YouTube немало каналов, которые каким-то образом защищают Россию.

Индия

Я из Индии. В интернете можно увидеть разные лагеря. Люди, которые в целом положительно относятся к России и Путину из-за исторических связей, как правило, считают, что Украина виновата. Люди, которые признают, что Россия агрессор, но хотят, чтобы Индия оставалась нейтральной и торговала со всеми. Люди, мягко поддерживающие Украину. Люди, прозападные и в подавляющем большинстве поддерживающие Украину. Это также сторонники перемен нашей внешней политики.

Левые и антизападные считают, что во всем виноват НАТО. Большинство населения не очень много знает об Украине и не беспокоится о ней. Многих индусов в реальной жизни также не беспокоит Россия. Это просто великая страна далеко на севере. Возможно, во время холодной войны или даже в 90-х годах было иначе, но сейчас Россия не имеет большого культурного влияния.

Национальные СМИ, поддерживающие правительство, как правило, склоняются к пророссийским и антиукраинским позициям и отстаивают наше право торговать с кем угодно.

Бангладэш

Когда все началось, об этом много говорили в Бангладеш, но после первого года вспоминали не очень часто. Западные новости редко доходят до нас, разве что попадают в заголовки газет, когда происходит что-нибудь значительное или очень важное.

Моя страна также воздержалась во время голосования на этот счет, и я понимаю почему – мы не глобальные игроки.

Япония

Я не японец, но давно здесь живу. Россию изображают как явного агрессора, а страдания украинского народа – основная тема освещения в новостях. Время от времени высказывается понимание того, что если России разрешат вторгнуться в Украину без каких-либо последствий – это создаст прецедент, который будет непосредственно угрожать безопасности самой Японии и стабильности в восточной Азии.

В правительственной "Белой книге" по обороне, где речь идет об увеличении военных расходов, написано, что "Украина — это будущее Азии", и постоянно отмечается угроза со стороны стран, пытающихся "в одностороннем порядке изменить силой существующий статус-кво".

Южная Корея

Как южнокорейские СМИ, так и население, за исключением немногих сторонников теорий заговора, поддерживают украинцев и осведомлены о худших военных преступлениях и массовых убийствах, совершенных россиянами в Украине. Кроме того, большинство гомофобов и социальных консерваторов, которых хочет привлечь на свою сторону Россия, – это молодые мужчины, которые будут призваны в армию и предстанут перед угрозой со стороны Северной Кореи, а также старые христиане, со времен Корейской войны тесно связанные с США.

Однако Южная Корея имеет дело с конституционным кризисом, связанным с Юном и его военным положением, поэтому последние новости о войне имеют ограниченный характер и находятся без внимания широкой общественности.

Малайзия

В Малайзии большинство людей настроены решительно против Запада, поэтому, хотя большинство из нас придерживаются нейтралитета, мы несколько склонялись к России, особенно после того, как США поддержали геноцид палестинцев. Теперь, когда Трамп, очевидно, симпатизирует Путину, мы растеряны и не понимаем, что происходит.

Китай

Утверждение о том, что Китай отреагировал на это нейтрально, не соответствует действительности. Китайское правительство агрессивно защищает Россию и изображает Украину как злодея, а Запад – как главного виновника. В первые часы войны китайские социальные сети праздновали ее начало. Государственные СМИ без всякой критики повторяли российские источники, распространяя заявления о том, что Киев упадет за один час и 22 минуты.

Люди этому радовались. Всех, кто пытался защитить Украину, обвиняли в том, что они являются ручными собачками Запада. Даже выражение сострадания украинскому гражданскому населению и призывы к миру становились ярлыком лицемера.

Люди восклицали: "А ты молился за детей в Газе и Сирии?" И неважно, молились вы или нет. Суть заключалась в том, что полностью исключить любую симпатию к Украине только потому, что ее поддерживает Запад. Еще до того, как Трамп заявил, что Зеленский втянул Украину в войну, китайский дискурс активно обвинял его в этом.

Ситуация несколько улучшилась, когда война затянулась, в основном из-за того, что Россия не победила быстро. Но этот был не бум моральным пробуждением – это было больше похоже на: "Я думал, что вы достаточно сильны, чтобы проучить Запад. Я у вас разочаровался".

Таиланд

По-прежнему есть прямые перелеты без пересадок со всей России, в том числе непосредственно "Ааэрофлотом". Пхукет и Паттая превратились в мини-российские анклавы по количеству населения. Многие пункты обмена валюты все еще принимают российские рубли.

Новости, как правило, не публикуются на тайском языке. В англоязычных изданиях время от времени появляются удивительные нейтральные сюжеты.

Камбоджа

В Камбодже люди жалеют украинцев, но в то же время считают, что их обманул Запад, чтобы натравить на них Путина. Это настоящая трагедия… Но в общем-то мы счастливы, что война где-то в другом месте.

Такие сверхдержавы, как Россия и США, всегда будут начинать войны. Мы просто радуемся, что это происходит где-нибудь, потому что Вьетнамская война, породив режим Красных кхмеров, опустошила Камбоджу.

Филиппины

Я филиппинка. Общий консенсус здесь в подавляющем большинстве антироссийский. Россия – агрессор, а Украина – жертва. Это неудивительно, поскольку антикитайские настроения здесь высоки и включают их союзника – Россию, а недавно еще и российская подлодка вторглась в филиппинские акватории.

В прошлом году Зеленский посетил столицу и обсудил с нашим президентом возможность открытия украинского посольства в Маниле. Между Украиной и Филиппинами существуют дипломатические отношения, но ни одна страна не имеет посла-резидента.

Вторжение было во всех новостях в первые дни, но в последнее время о нем почти не упоминают основные СМИ.

Вьетнам

Российскую сторону изображают положительно, "Украина" и "комик" Зеленский неизменно дураки, идиоты, на грани капитуляции и смерти, проданные союзниками, тогда как "президент Путин", как всегда, наступает им на пятки, уверен в себе и имеет преимущество.

По большому счету, все государственные СМИ являются российскими марионетками. Это Вьетнам – самый преданный друг России, за исключением Белоруссии и Северной Кореи.

Тайвань

Я жил на Тайване, у которого серьезные политические проблемы с Китаем. До начала российско-украинской войны я думал что войны – это шутка, ведь никогда не видел их раньше. После начала войны я понял, насколько мы сами приблизились к ней. Раньше мы думали, что вторжение Китая на Тайвань – полная чушь, и даже если это произойдет, то через десятки лет.

Теперь я каждый день живу в страхе, что Китай захватит Тайвань. Многие тайванцы пытаются бежать в другие страны, поскольку многие политики заявляют, что Китай официально вторгнется к нам примерно в 27-м году, а это не за горами.

Казахстан

Я из Казахстана, но новостей вообще не читаю. Но официально наша страна нейтральна в этой войне. Хотя люди обычно больше поддерживают Украину, в основном из-за того, что российские политики и журналисты угрожают аннексией наших северных территорий.

Израиль

Я из Израиля. Мы поддерживаем Украину, особенно с тех пор, как она стала на нашу сторону. А до этого никому, кроме российско-украинского сообщества, не было дела до войны, даже если кто-то становился на сторону Путина.

Армения

Я армянин. В зависимости от каких источников. Пророссийские источники утверждают, что во всем виновато НАТО, а у России не было выбора. Прозападные источники утверждают, что Путин просто хочет восстановить Советский Союз. Честно говоря, это отстойно, что больше нет правды, одни только альянсы.

Объединенные Арабские Эмираты

Я живу в ОАЭ. Здесь считают, что это справедливо и поддерживают Россию, потому что она является одним из наших крупнейших союзников. Оправдывают вторжение тем, что США и НАТО разместили системы противоракетной обороны в Польше и Румынии, а также украинцы "убивали" этнических россиян на Донбассе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что путешественники из Reddit назвали самые худшие страны для посещений.

Также "Комментарии" писали, что в Южной Корее определили самого опасного лидера мира. Путин только четвертый.