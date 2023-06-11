logo

BTC/USD

25788.80

ETH/USD

1757.49

LTC/USD

77.49

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что должен сделать мир, чтобы терроризм Путина прекратился, - эксперт
commentss НОВОСТИ Все новости

Что должен сделать мир, чтобы терроризм Путина прекратился, - эксперт

РФ устроила катастрофу, взорвав Каховскую ГЭС. ЕС должен проявить жесткую реакцию, иначе пострадает безопасность не только Украины, но и всего мира

сегодня, 08:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

Об этом в Телеэфире рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, пишут "Комментарии".

Что должен сделать мир, чтобы терроризм Путина прекратился, - эксперт

Эксперт рассказал, что может остановить Путина

По его словам, Путин может пойти дальше, если его не поставят на место. Поэтому в интересах ЕС заткнуть позиции Греции и Венгрии и финально принять 11 пакет санкций против Кремля. Также Чаленко убежден, что необходимо ввести ограничения против Росатома, представители которой взяли в заложники Запорожскую АЭС.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Не следует оставлять без внимания и зерновое соглашение, добавив туда не только продовольствие, но и металлургию, подчеркнул он.

"Российская федерация убивает нашу экономическую состоятельность в мире. Начиная с российских военных, которые воруют сельскохозяйственную технику, – до ударов по украинским территориям. Уже сейчас из-за уничтожения Каховской ГЭС около 1,5 млн гектаров земли не смогут использовать в полной мере. Мир должен реагировать. Не будет своевременной реакции – пострадает безопасность не только Украины, но и всего мира", – отметил политолог.

Ущерб от уничтожения Каховской ГЭС будет колоссальным, поэтому не менее важно, чтобы мир помогал финансово и бесспорно, среди шагов прекращения терроризма Путина и передача дальнобойного вооружения для Украины, а также авиации, подытожил эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали, - Исландия приостанавливает деятельность посольства в России. Министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение приостановить деятельность посольства страны в Москве с 1 августа с учетом "нынешней ситуации". В пятницу ведомство сообщило послу России о решении приостановить работу посольства, а также обратилось в Москву с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства, передает "Европейская правда".

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!