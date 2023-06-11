Что должен сделать мир, чтобы терроризм Путина прекратился, - эксперт

Об этом в Телеэфире рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, пишут "Комментарии".



Эксперт рассказал, что может остановить Путина

По его словам, Путин может пойти дальше, если его не поставят на место. Поэтому в интересах ЕС заткнуть позиции Греции и Венгрии и финально принять 11 пакет санкций против Кремля. Также Чаленко убежден, что необходимо ввести ограничения против Росатома, представители которой взяли в заложники Запорожскую АЭС.

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Не следует оставлять без внимания и зерновое соглашение, добавив туда не только продовольствие, но и металлургию, подчеркнул он.

"Российская федерация убивает нашу экономическую состоятельность в мире. Начиная с российских военных, которые воруют сельскохозяйственную технику, – до ударов по украинским территориям. Уже сейчас из-за уничтожения Каховской ГЭС около 1,5 млн гектаров земли не смогут использовать в полной мере. Мир должен реагировать. Не будет своевременной реакции – пострадает безопасность не только Украины, но и всего мира", – отметил политолог.

Ущерб от уничтожения Каховской ГЭС будет колоссальным, поэтому не менее важно, чтобы мир помогал финансово и бесспорно, среди шагов прекращения терроризма Путина и передача дальнобойного вооружения для Украины, а также авиации, подытожил эксперт.

Напомним, "Комментарии" писали, - Исландия приостанавливает деятельность посольства в России. Министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение приостановить деятельность посольства страны в Москве с 1 августа с учетом "нынешней ситуации". В пятницу ведомство сообщило послу России о решении приостановить работу посольства, а также обратилось в Москву с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства, передает "Европейская правда".