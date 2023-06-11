Что должен сделать мир, чтобы терроризм Путина прекратился, - эксперт

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире рассказал политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, пишут "Комментарии".
Эксперт рассказал, что может остановить Путина
По его словам, Путин может пойти дальше, если его не поставят на место. Поэтому в интересах ЕС заткнуть позиции Греции и Венгрии и финально принять 11 пакет санкций против Кремля. Также Чаленко убежден, что необходимо ввести ограничения против Росатома, представители которой взяли в заложники Запорожскую АЭС.
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Не следует оставлять без внимания и зерновое соглашение, добавив туда не только продовольствие, но и металлургию, подчеркнул он.
Ущерб от уничтожения Каховской ГЭС будет колоссальным, поэтому не менее важно, чтобы мир помогал финансово и бесспорно, среди шагов прекращения терроризма Путина и передача дальнобойного вооружения для Украины, а также авиации, подытожил эксперт.
Напомним, "Комментарии" писали, - Исландия приостанавливает деятельность посольства в России. Министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир приняла решение приостановить деятельность посольства страны в Москве с 1 августа с учетом "нынешней ситуации". В пятницу ведомство сообщило послу России о решении приостановить работу посольства, а также обратилось в Москву с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства, передает "Европейская правда".
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