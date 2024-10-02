Что делают россияне сразу после продвижения: о чем говорит тактика РФ на фронте

Несмотря на разговоры о том, что война зашла в тупик, россиянам таки удается продвигаться и захватывать новые территории на Донбассе. Какую тактику использует враг? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Оккупанты пытаются возвести хоть какие-то оборонные линии

Заместитель командира артиллерийского дивизиона бригады "Спартан" из Харьковского направления Станислав Соколовский в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что после продвижения на любом участке фронта российские оккупационные войска начинают возводить за собой фортификационные сооружения. Такую тактику они исповедуют и в Запорожье, и в Донецкой области, и в Харьковской области.

По словам эксперта, так оккупанты пытаются возвести хоть какие-то оборонные линии на случай контрнаступательных действий украинских подразделений.

"Поэтому это не новость, они всегда такое проводят, и мы за этим наблюдаем, следим, разведываем и обнаруживаем их укрепрайоны, огневые точки, средства ВВТ и т.д.", — добавил военный.

При этом он отметил, что у врага есть преимущество в боеприпасах.

"У них работают определенные заводы по изготовлению боеприпасов, поэтому у них всегда будет, наверное, такой паритет, пока мы не наладим определенный ресурс для того, чтобы снабжать все подразделения. У нас довольно сложно, потому что враг обнаруживает наши места, где мы можем производить это, наладить это и хранить это", – объяснил Соколовский.

В РФ рассматривают людей как ресурс, который можно использовать более обильно, чем технику

Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что на фронте у российских оккупационных войск преобладает тактика атак малыми группами. Причина тому – серьезная нехватка техники в России.

"Тактика "мясных штурмов", или, более нейтрально говоря, тактика атак малыми группами, преобладает не только на Покровском направлении. Такая тактика используется и на других участках фронта: и в районе Временного Яра, и на Торецком направлении", – отметил он.

По его словам, такую тактику РФ использует из-за нехватки техники и активного ее уничтожения на передовой.

Эксперт подчеркнул, что сейчас на фронте доминируют дроны, которые уничтожают технику. С экономической точки зрения стоимость танка и затраты на его изготовление несравнимы со стоимостью дрона и количеством этих дронов.

При этом потенциал РФ в живой силе превосходит потенциал в технике. Людей в России много – "их можно еще призывать".

"Власть уже увеличивает выплаты, чтобы привлекать людей для подписания контрактов с вооруженными силами. Поэтому они рассматривают людей как ресурс, который можно использовать более обильно, чем технику", – констатировал обозреватель.

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