Что делают россияне сразу после продвижения: о чем говорит тактика РФ на фронте

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Кравцев Сергей
Несмотря на разговоры о том, что война зашла в тупик, россиянам таки удается продвигаться и захватывать новые территории на Донбассе. Какую тактику использует враг? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Заместитель командира артиллерийского дивизиона бригады "Спартан" из Харьковского направления Станислав Соколовский в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что после продвижения на любом участке фронта российские оккупационные войска начинают возводить за собой фортификационные сооружения. Такую тактику они исповедуют и в Запорожье, и в Донецкой области, и в Харьковской области.
По словам эксперта, так оккупанты пытаются возвести хоть какие-то оборонные линии на случай контрнаступательных действий украинских подразделений.
При этом он отметил, что у врага есть преимущество в боеприпасах.
Военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что на фронте у российских оккупационных войск преобладает тактика атак малыми группами. Причина тому – серьезная нехватка техники в России.
По его словам, такую тактику РФ использует из-за нехватки техники и активного ее уничтожения на передовой.
Эксперт подчеркнул, что сейчас на фронте доминируют дроны, которые уничтожают технику. С экономической точки зрения стоимость танка и затраты на его изготовление несравнимы со стоимостью дрона и количеством этих дронов.
При этом потенциал РФ в живой силе превосходит потенциал в технике. Людей в России много – "их можно еще призывать".
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