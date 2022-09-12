Что делать, если после ударов России исчезла мобильная связь: как подключить роуминг

После тревожного вечера 11 сентября, когда Россия снова устроила ракетный террор восточных областей Украины, в частности, нанеся дуры по ТЭЦ и другим гражданским объектам инфраструктуры, снова стал актуальным вопрос – как не остаться без связи с близкими и родными, если исчезнет мобильная связь. В этом случае можно воспользоваться внутренним роумингом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Телефон. Фото: из открытых источников

Глава Харьковской области отметил, что первым шагом для того, чтобы подключиться к внутреннему роумингу, нужно отключить в телефоне автовыбор сети. Если у вас смартфон на Android, то нужно зайти в "настройки" — "мобильная связь (подключение)" — "оператор".

Для смартфонов на IOS немного другой алгоритм: "параметры" — "сотовые данные" — "выбор сети".

Далее необходимо найти и выбрать доступную сеть вручную: Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell.

Если первая попытка зарегистрироваться оказалась неудачной, то нужно попробовать еще раз или выбрать другую сеть. После выбора сети необходимо попробовать кому-то позвонить или же отправить текстовое сообщение.

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