Что будет со светом в августе, когда вернется жара: в Минэнерго дали прогноз

Ситуация в энергетическом секторе остается сложной, но энергетики надеются на скорейшее подключение дополнительных мощностей, что позволит минимизировать применение графиков отключений. Об этом в эфире телемарафона в воскресенье, 11 августа, рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Отключение света в Украине (фото из открытых источников)

Минэнерго отмечает улучшение ситуации со светом в последние недели. По словам Гринчук, завершаются плановые ремонты на атомных блоках, и это происходит раньше запланированных сроков благодаря усилиям энергетиков, при этом все процедуры безопасности остаются соблюденными.

Минэнерго также планирует добавить в энергосистему дополнительные мощности. Однако ситуация остается нестабильной и может измениться в случае новых атак со стороны России. Гринчук выразила надежду, что даже за возвращение жары масштабных графиков отключения, подобных тем, что были в июле, удастся избежать. В то же время она подчеркнула, что ситуация может измениться в любой момент, в зависимости от возможных атак на энергосистему.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина возвращается к графикам отключения света . Уже сегодня, 8 августа, с 17.00 до 22.00 будут применены ограничения потребления для промышленности и бизнеса, об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

По ее сообщению, будет задействована одна очередь графика ограничения мощности. Впрочем, все же есть отрадная новость. Как сообщили в Укрэнерго сегодня потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет. Кроме того, в "Укрэнерго" объяснили, почему было принято решение об ограничении потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности. В компании говорят, что пошли на такой шаг из-за дефицита мощности в системе, вызванной российскими атаками, а также из-за высокого уровня потребления электроэнергии в связи с повышением температуры воздуха до 30С на юге и востоке страны.

