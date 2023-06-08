Что будет с Россией после войны: гипотеза варлордов

Российские военные. Фото из открытых источников

Украинский публицист и политический аналитик Юрий Богданов предложил гипотезу варлордов, как вероятного будущего Российской Федерации после проигрыша в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Богданова.

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Политический аналитик перечисляет ряд вероятных сценариев грядущего России после войны. В частности, указывает, что сегодняшний режим в РФ может сохраниться и превратиться в аналог КНДР. Другим вариантом может служить распад России с образованием многих независимых республик. Наименее вероятный Богданов указывает на сценарий, когда Россия пройдет процесс демократизации и нормализации.

Вместе с тем Юрий Богданов выдвигает гипотезу варлоордов, которую называет наиболее реалистичным вариантом развития России. Политический аналитик проводит параллели с событиями прошедшей в Китае древности. После революции 1911 года Китай пережил несколько кризисов, а региональные и военные элиты захватывали под свой контроль ключевые экономические пункты и логистические узлы. Богданов отмечает, что между российскими элитами нарастает конкуренция и проявляется фракционность. Такие характеристики все больше напоминают "гниение Китая" в начале прошлого века.

"Российские силовые структуры очень специфически устроены и очень клановые по своей сути. ФСБ, армия, федеральная служба охраны (личная гвардия Путина). Собственные армии есть не только у Пригожина и Кадырова, ими постепенно обрастают ресурсные государственные корпорации (да и частные), региональные элиты и чем дальше идет война, тем больше оружия будет оседать в тылу в окружение нужных людей", – считает Богданов.

Политический аналитик указывает, что такие наемники в Китае представляли слабоорганизованные банды грабителей, которые при первой возможности дезертировали, или грабили собственную страну. Таким образом, Китай превратился в полностью "разоренную и обескровленную страну", что, по мнению Буданова, следует ожидать и в России.

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