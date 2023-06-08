Что будет с Россией после войны: гипотеза варлордов

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Slava Kot
Российские военные. Фото из открытых источников
Украинский публицист и политический аналитик Юрий Богданов предложил гипотезу варлордов, как вероятного будущего Российской Федерации после проигрыша в войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Богданова.
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Политический аналитик перечисляет ряд вероятных сценариев грядущего России после войны. В частности, указывает, что сегодняшний режим в РФ может сохраниться и превратиться в аналог КНДР. Другим вариантом может служить распад России с образованием многих независимых республик. Наименее вероятный Богданов указывает на сценарий, когда Россия пройдет процесс демократизации и нормализации.
Вместе с тем Юрий Богданов выдвигает гипотезу варлоордов, которую называет наиболее реалистичным вариантом развития России. Политический аналитик проводит параллели с событиями прошедшей в Китае древности. После революции 1911 года Китай пережил несколько кризисов, а региональные и военные элиты захватывали под свой контроль ключевые экономические пункты и логистические узлы. Богданов отмечает, что между российскими элитами нарастает конкуренция и проявляется фракционность. Такие характеристики все больше напоминают "гниение Китая" в начале прошлого века.
Политический аналитик указывает, что такие наемники в Китае представляли слабоорганизованные банды грабителей, которые при первой возможности дезертировали, или грабили собственную страну. Таким образом, Китай превратился в полностью "разоренную и обескровленную страну", что, по мнению Буданова, следует ожидать и в России.
Также "Комментарии" писали, что Евгений Пригожин рассказал о возможном плане России с использованием ядерного оружия.
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