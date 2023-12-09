Что будет с мобилизацией в РФ после марта: действительно ли Путин бросил на войну миллионы

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Кравцев Сергей
В России как не прекращалась, так и не прекращается скрытая мобилизация. Но некоторые эксперты склонны считать, что мобилизация в РФ в разы наберет обороты после президентских выборов в России. Так ли это? Какие сегодня масштабы мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Сотрудник СБУ 2004-2015 годов, военный эксперт Иван Ступак в эфире "Эспрессо" рассказал, что российские власти намерены провести мобилизацию после того, как Владимир Путин снова станет президентом России в марте 2024 года.
Ступак подчеркнул, что противник привлекает должников и банкротов, чтобы те могли отдать деньги.
Военно-политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что ежемесячно противник набирает в ряды своей армии от 10 до 15 тысяч человек.
Эксперт отмечает, что подписание контракта является принудительным. Благодаря этому российский министр обороны Сергей Шойгу может отчитываться, что они якобы имеют достаточное количество добровольцев. "Это мобилизация, просто они ее пытаются скрывать и называют потоком добровольцев, выдавая желаемое за действительное", — добавил Мусиенко.
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