Что будет с мобилизацией в РФ после марта: действительно ли Путин бросил на войну миллионы

В России как не прекращалась, так и не прекращается скрытая мобилизация. Но некоторые эксперты склонны считать, что мобилизация в РФ в разы наберет обороты после президентских выборов в России. Так ли это? Какие сегодня масштабы мобилизации в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Россиянам нужно продержаться до марта

Сотрудник СБУ 2004-2015 годов, военный эксперт Иван Ступак в эфире "Эспрессо" рассказал, что российские власти намерены провести мобилизацию после того, как Владимир Путин снова станет президентом России в марте 2024 года.

"До момента мобилизации даже сами россияне это признают, что их бросят после марта, только Путина выберут, и сразу будет мобилизация. Мы понимаем, что до этого времени россиянам нужно как-то допрыгать на одной ножке, чтобы набрать людей на фронт и общую мобилизацию не проводить. Кого-то прессуют, на кого давят в тюрьмах, в колониях. Были сообщения, что в СИЗО набирают, потому что там проще, у людей нет приговора, не нужна ни амнистия, ни помилование", — отметил эксперт.

Ступак подчеркнул, что противник привлекает должников и банкротов, чтобы те могли отдать деньги.

"То есть им нужно продержаться до марта, как они считают, до мобилизации, затем до конца 2024 года. Они думают, что на выборах в США победит их кандидат", — подытожил сотрудник СБУ 2004-2015 годов.

Россия мобилизует от 10 до 15 тысяч человек

Военно-политический эксперт Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что ежемесячно противник набирает в ряды своей армии от 10 до 15 тысяч человек.

"По той информации, которая есть, ежемесячно Россия мобилизует от 10 до 15 тысяч человек. То есть — у них идет мобилизация. Летом была информация, что мобилизуют по меньшей мере по 20 тысяч в месяц. Каким образом? Приходит повестка, человек идет в военкомат, ему дают контракт на шесть месяцев и он его подписывает", — пояснил он.

Эксперт отмечает, что подписание контракта является принудительным. Благодаря этому российский министр обороны Сергей Шойгу может отчитываться, что они якобы имеют достаточное количество добровольцев. "Это мобилизация, просто они ее пытаются скрывать и называют потоком добровольцев, выдавая желаемое за действительное", — добавил Мусиенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — что заставит РФ начать переговоры на наших условиях: когда может проясниться ситуация.



