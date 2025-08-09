Что будет, если Украина согласится на воздушное перемирие: почему это огромный риск

Участились разговоры о том, что в войне РФ против Украины может быть объявлено, если не всеобъемлющее перемирие, то перемирие в небе. Что будет, если Украина согласится на такой вариант? Почему воздушное перемирие больше выгодно РФ, нежели Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Воздушное перемирие. Фото: из открытых источников

Недели России достаточно, чтобы накопить средства поражения и нанести массированный удар

Военный эксперт, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский заявил в эфире общенационального телемарафона, что мораторий на воздушные удары, который, по данным западных СМИ, может предложить Россия, выгоден больше Москве, чем Киеву.

"Мораторий выгоден только РФ... Чтобы она могла накапливать средства поражения и использовать их потом, когда передумает", — заявил эксперт.

Он добавил, что россияне могут и сами что-то взорвать, потом обвинить в этом Украину и возобновить массированные обстрелы.

При этом, как пояснил Анатолий Храпчинский, украинские удары по логистике, производственным мощностям, аэродромам РФ приводят к пониманию, что "царь плохой". То есть, именно российский диктатор Владимир Путин притянул войну на территорию РФ. Поэтому, конечно же, Москва заинтересована, чтобы такие удары прекратились.

Но Украине со своей стороны, отмечает эксперт, в любом случае нужно наращивать возможности, совершенствовать систему противовоздушной обороны и двигаться вперед технологически и стратегически. Он добавил, что ВСУ нужно наращивать удары по территории РФ и привел пример, что благодаря таким ударам, россияне сократили применение "Шахедов".

По его словам, россияне имеют возможности относительно быстро накопить средства воздушного поражения. Он также обратил внимание на тот факт, что оккупационная армия уже наносит комбинированные атаки не только путем одновременного применения ракет и дронов, а только различными БПЛА.

"Недели России достаточно, чтобы накопить средства поражения и нанести массированный удар, во время которого более 500 воздушных целей могут лететь по Украине... Надо искать решения для того, чтобы исключить повышение мощностей противника", — подчеркнул специалист.

Если перемирие в воздухе будет достигнуто, то РФ продолжит накапливать дроны

Соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил в эфире канала "Киев24", что перемирие в воздухе будет отвечать военным интересам РФ.

"Они давно имеют амбицию выйти на круглосуточную воздушную тревогу, чтобы ночью подряд шли по тысяче "Шахедов" и дронов — обманок "Гербера", — сказал эксперт.

Жмайло отметил, что сейчас россияне изготавливают около 175 "Шахедов" и "Герберов" ежесуточно. Именно поэтому обстрелы происходят не ежедневно, а где-то раз в 5-7 дней, потому что они накапливают дроны.

"Если перемирие в воздухе будет достигнуто, то РФ продолжит накапливать дроны. А с другой стороны будет пытаться увеличивать количество пусковых площадок. С Донецким аэропортом у них уже 12 стационарных площадок. Кроме того, они активно ставят установки на кузова грузовиков, чтобы увеличить точки запуска своего оружия", — отметил эксперт.

Дмитрий Жмайло отметил, что подобное перемирие будет вызовом для Украины. Нужно будет наработать более совершенную систему многослойной противовоздушной обороны.

