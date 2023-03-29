Что буде, если России удастся захватить Авдеевку – удается ли оккупантам продвинуться вперед

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Кравцев Сергей
Не сумев захватить Бахмут и Угледар, оккупанты принялись бросать основные ресурсы на захват Авдеевки. По оценкам Института изучения войны, именно на это направление Кремль отправил наиболее опытных "вагнеровцев". Так ли важна Авдеевка в стратегическом плане? Действительно ли враг бросил практически все ресурсы на продвижение в Донецкой области? В этих вопросах издание "Комментарии" разбиралось вместе с экспертами.
Российские войска. Фото: из открытых источников
В последнее время ситуация в Авдеевке Донецкой области действительно очень обострилась. Но, если говорить откровенно, то этот город не имеет особого стратегического значения. Такое мнение в интервью "ТСН" высказал известный в Украине военный эксперт Олег Жданов.
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Такое рвение россиян наступать на Авдеевку эксперт объясняет тем, что она является плацдармом и в случае ее захвата единственное, что удастся россиянам, то лишь незначительно отодвинуть ВСУ от ключевого города Донбасса – Донецка. Также, в таком случае российские захватчики продвинутся вперед, ближе к административным границам Донецкой и Луганской областей.
Он добавил, что шансы захватить Авдеевку у оккупационных войск гораздо меньше, чем шансы оккупировать тот же Бахмут.
Глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. генерал армии Николай Маломуж в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что противник действительно бросил практически все ресурсы, но существенно продвинуться на Донбассе не может.
По его мнению, Украина имеет перспективу перевооружения спецподразделений, бригад быстрого реагирования и бригад прорыва. Все это говорит о том, что ВСУ имеют отличные перспективы вскоре перейти к масштабным наступательным операциям.
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