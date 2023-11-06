Что бесит украинского ветерана с протезом: ответы на неудобные вопросы



















Украинский ветеран Валентин Осовский в январе 2023 участвовал в штурме под Кременной. Во время этого осколок от артиллерийского снаряда повредил колено. Врачи были вынуждены ему ампутировать ногу. Несмотря на это, Валентин Осовский продолжает активно жить, работает, ходит в горы и отвечает на неудобные вопросы об ампутации.



Украинский ветеран Валентин Осовский. Фото: скриншот с видео

Валентин Осовский в проекте LUKI рассказал о типичных и неудобных вопросах, которые ему задают окружающие. Украинский ветеран признался, какие из них его больше всего раздражают.

Дети. Они очень искренни и прямолинейны. Ветеран рассказывает, что обычно у детей милая реакция на ампутацию. А когда его спрашивают, где ваша ножка, Валентин просто отвечает, что ее потерял. Ветеран указывает, что у родителей смешная реакция, ведь они чувствуют себя неудобно и стыдно из-за такой ситуации, однако Валентин в таких случаях старается завести разговор с ребенком и пошутить.

Культя. Валентин объясняет, что люди теряются и не знают, как назвать оставшуюся после ампутации часть конечности. По его словам, это уже не нога, но обрубком или то, что осталось от ноги называть некрасиво. Поэтому в таких случаях следует применять термин культя. Можно спросить, как твоя культя, болит или беспокоит.

Фантомная боль. Украинский ветеран прямо говорит, что фантомная боль бесит его. Валентин Осовский объясняет это так, будто мозг до сих пор не хочет воспринимать, что у тела нет конечности.

"Это нормально, когда я чувствую щекотку в отсутствующей стопе. Бывает так, что на ноге пальцы могут сжаться. Ты можешь ходить днями, а у тебя остается ощущение, что согнулись пальцы и все", — рассказывает ветеран.

Представление об операции. Люди обычно думают, что происходит одна операция и через 2-3 недели кожа затягивается, а человек идет на протезирование. Ветеран указывает, что таких операций в лучшем случае 2-3, а в его случае было проведено 4 операции.

Распространены проблемы после ампутации. Невромы и остеофиты. Невромы – это когда после ампутации нервы продолжают рост. Они часто врастают в кожу, или в мягкую ткань, где образуют небольшие болящие гульки. Остеофиты – наросты, мозоли на кости, образующие неровность. Именно из-за них во время носки протеза может ощущаться боль.

Как держится протез. Есть мнение, что в ногу вживляется металлический штырь и на нем держится протез. По словам ветерана, такие виды протезирования существуют, но они редки. В случае с Валентином протез крепится с помощью вакуума.

Кроме того, что раздражает ветерана с протезом, Валентин рассказал, что ему приятно.

"Мне всегда приятно, когда ко мне подходят и просто благодарят. Думаю это не проблема, что ты попадешь на просто ампутированного и скажешь ему спасибо. Как-никак, человек без конечности также требует уважения, что он продолжает жить", – говорит Валентин Осовский.

Просмотреть подробнее о том, что раздражает украинского ветерана с протезом можно ниже:

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