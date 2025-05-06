Чмут: Украина должна воевать не за территории – это шанс пойти в большое наступление

Директор благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что украинские войска должны сосредоточиться не на войне за территории, а на соотношении потерь. По его словам, из-за больших потерь армии РФ Украина может иметь шансы освободить большие территории.

Тарас Чмут. Фото с интервью

Тарас Чмут в интервью LIGAnet рассказал о необходимости учитывать критерий эффективности потерь России. По его словам, не столь важно реагировать на потерю территорий, как наносить большие потери личному составу армии РФ.

"Мы должны воевать не за территории, как площади, позиции, посадки, которые должны любой ценой отражать и сохранять. Мы должны воевать на соотношении потерь. Основной критерий эффективности, по моему мнению, должно быть соотношение потерь. Если командир делает соотношение потерь 1:20 и выше, то безразлично — он отступил ч той посадки ли нет. Ключевая задача не площадь, ключевая задача – убивать в десятки раз больше противника с сохранением своих людей", — сказал Чмут.

Директор "Вернись живым" отмечает, что в какой-то момент ресурсы России понесут такие потери, что Украина сможет провести удачную кампанию наступления и освободить свои территории.

"Когда мы выйдем к этому индикатору эффективности, реально выйдем с 1:3, которые есть сейчас до 1:10 или 1:20, то потенциально площадь не будет играть роли. В какой-то момент наступления начнут останавливаться из-за потери людей и неспособности наступательных действий, а потом будем иметь наступательные операции с нашей стороны, как было на Харьковщине, где за неделю можно освободить больше, чем за год и с меньшими потерями", — пояснил Чмут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тарас Чмут за миллиард гривен сделал то, что обещал не делать.

Также "Комментарии" писали, что Сырский назвал потери РФ с начала 2025 года.