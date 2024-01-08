Чмут раскритиковал отечественную противотанковую разработку: "Бестолковое расходование государственных средств"

Военный аналитик и глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут отреагировал на разработку самоходного противотанкового ракетного комплекса "Штурм-СМ", который прошел государственные испытания.

ПТРК "Штурм-С". Фото из открытых источников.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил о завершении испытаний и кодификации ПТРК "Штурм-СМ" от КБ "Луч". До этого комплекса также были разработаны украинские ракеты, имеющие разные типы боевых частей.

На новость отреагировал Тарас Чмут, подвергший критике такое использование государственных средств.

" Максимально бестолковое расходование государственных средств", — пишет Чмут в социальной сети X. Максимально бестолковое расходование государственных средств", — пишет Чмут в социальной сети

В военный аналитик объясняет, что это дорогостоящие разработки времен СССР.

"В эпоху копеечных FPV на 10-20 км, ПТРК+ 3 поколения, мы вкладываем огромные средства в проекты 80-х годов", – добавляет Тарас Чмут.

Также аналитик отреагировал на информацию о проекте разработки украинской тяжелой БМП "Вавилон". По словам Тараса Чмута, для этой техники тоже нет перспектив.

Как отмечает портал "Милитарный", ПТРК "Штурм-СМ" является модернизированным вариантом советского комплекса "Штурм-С", который был разработан в 70-е годы прошлого века в России. На современный украинский вариант установили ракеты, имеющие дальность удара до 7 км. Кодификация ПТРК "Штурм-СМ" позволит заключать контракты с производителем на поставку противотанкового ракетного комплекса в армию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне массово повторили ошибку украинцев, но в больших масштабах.

Также "Комментарии" писали, что в ВСУ указали на количество уничтоженных ракет "Кинжал".