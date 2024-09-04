Число пострадавших во Львове возросло: среди погибших есть дети

Количество пострадавших в результате утреннего удара по Львову возросло до 47 человек, среди них есть дети. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасательные работы на месте продолжаются непрерывно: чрезвычайники уже спасли 12 человек, однако 7 человек погибли, в том числе и дети.

Количество пострадавших в результате утреннего удара по Львову возросло

На месте трагедии работают более 140 спасателей и привлечены 33 единицы спецтехники. Психологи ГСЧС Львовщины оказали помощь 82 пострадавшим, из которых 11 детей.





Завалы продолжают разбирать, поскольку есть риск, что под развалинами могут оставаться люди. Медицинские учреждения Львова оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, а врачи борются за жизнь находящихся в критическом состоянии.

Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.









Читайте на портале "Комментарии" — Мэр Львова Садовый уточнил, что в городе есть вспышка жилых домов в районе главного вокзала. По словам Садового, две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся "Арники" и 17 школы остаются дома. Также, по информации мэра, много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.

"Комментарии" писали, что 2 сентября, российская атака на Киев отметилась уникальностью, ведь не было ударных дронов, ранее использовавшихся для истощения украинской противовоздушной обороны. В то же время были применены крылатые и баллистические ракеты, отметил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала Freedom.