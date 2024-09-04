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Число пострадавших во Львове возросло: среди погибших есть дети

По состоянию на 11.00 чрезвычайники спасли 12 человек. К сожалению, семеро погибли, среди которых есть дети

сегодня, 11:41
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Черновалова Кристина

Количество пострадавших в результате утреннего удара по Львову возросло до 47 человек, среди них есть дети. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасательные работы на месте продолжаются непрерывно: чрезвычайники уже спасли 12 человек, однако 7 человек погибли, в том числе и дети.

Число пострадавших во Львове возросло: среди погибших есть дети

Количество пострадавших в результате утреннего удара по Львову возросло

На месте трагедии работают более 140 спасателей и привлечены 33 единицы спецтехники. Психологи ГСЧС Львовщины оказали помощь 82 пострадавшим, из которых 11 детей.

Число пострадавших во Львове возросло: среди погибших есть дети - фото 2

Завалы продолжают разбирать, поскольку есть риск, что под развалинами могут оставаться люди. Медицинские учреждения Львова оказывают необходимую помощь всем пострадавшим, а врачи борются за жизнь находящихся в критическом состоянии.

Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Число пострадавших во Львове возросло: среди погибших есть дети - фото 3

Число пострадавших во Львове возросло: среди погибших есть дети - фото 4

Читайте на портале "Комментарии" — Мэр Львова Садовый уточнил, что в городе есть вспышка жилых домов в районе главного вокзала. По словам Садового, две школы сегодня учебу не начнут: учащиеся "Арники" и 17 школы остаются дома. Также, по информации мэра, много выбитых окон в районе улиц Коновальца, Братьев Михновских, Мельника.

"Комментарии" писали, что 2 сентября, российская атака на Киев отметилась уникальностью, ведь не было ударных дронов, ранее использовавшихся для истощения украинской противовоздушной обороны. В то же время были применены крылатые и баллистические ракеты, отметил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала Freedom.



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Источник: https://t.me/dsns_telegram/32089
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