Число погибших от удара РФ по супермаркету в Константиновке выросло в разы

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Удар по супермаркету в Константиновке

Так, по данным следствия, 9 августа 2024 года, в 11.05, войска РФ нанесли, вероятно, авиаудар по г. Константиновка. Оккупанты попали по местному торговому центру, где находились продовольственные и хозяйственные магазины.

Как отметили в Офисе генпрокурора, в результате атаки врага погибли 11 человек. По меньшей мере 37 человек получили ранения разной степени тяжести. Им оказывается неотложная медицинская помощь.

Кроме того, в населенном пункте повреждены торговые помещения, жилые дома и автотранспорт.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели, разбор завалов продолжается. Последствия попадания средств поражения по городу и пострадавших уточняются.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Напомним, в пятницу, 9 августа, террористическая Россия нанесла удар по супермаркету в Константиновке Донецкой области, в котором обычно есть много посетителей. На удар по супермаркету с людьми отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал его очередным актом террора россиян. "Война с гражданскими — это все, что они умеют. Россия должна почувствовать полностью расплату за все, что она делает", — отметил Ермак.

Вместе с тем журналист Денис Казанский отметил, что российская пропаганда уже начала разносить ложь о том, что в супермаркете в Константиновке прятали военную технику, боеприпасы и натовских наемников.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о четырех погибших.



