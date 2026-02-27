Четыре года полномасштабной войны: на Западе предположили, что будет дальше

Полномасштабная война России против Украины идет уже четвертый год. Если в начале вторжения российские войска продвигались довольно быстро, то они фактически погрязли в затяжных боях на востоке страны.

Война в Украине (фото из открытых источников)

Издание The Independent обратилось к экспертам, анализирующим войну в Украине, с просьбой оценить возможное развитие событий в дальнейшем. Профессора международной безопасности Стефан Вольф и Татьяна Маляренко вместе с профессором европейской безопасности Жаном Монне отметили, что за это время способы ведения войны существенно изменились. В первую очередь это заметно в использовании беспилотников.

"Россия использовала дроновую технологию для атак на весь спектр критической инфраструктуры Украины, а не только на военные цели. Но основа российской, а ранее советской военной доктрины – использование массовых армий и тактики массового уничтожения – осталась неизменной. В дальнейшем обе стороны имеют достаточно ресурсов и внешней поддержки, чтобы сохранить статус-кво".

По мнению экспертов, стороны и дальше продолжат боевые действия, пытаясь истощить друг друга. В то же время ни Украина, ни Россия, вероятно, не достигнут критического предела истощения в ближайшее время.

"И пока это не произойдет, политическая, экономическая и социальная стагнация как в России, так и в Украине будет продолжать негативно отражаться на их гражданах", – говорится в материале.

Профессор международной политики из Университетского колледжа Дублина Скотт Лукас отметил, что сейчас Украина контролирует большую территорию, чем в июне 2022 года, несмотря на мощного противника, информационные операции РФ, провокации Москвы в Европе и даже "предательство со стороны лагеря Трампа".

"Путин четко дал понять в эссе 2021 года, что это будет его наследственным проектом. Поэтому любые заявления о "мире за углом" — особенно от посланцев Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — являются циничными декларациями или пожеланиями. гарантий безопасности и падение правительства Зеленского", – считает он.

Эксперт добавляет, что Путин не может согласиться на меньший результат, ведь это означало бы провал его "проекту", который стоил России 1,3 млн потерь. Поэтому руководство РФ рассчитывает, что представители Трампа помогут достичь дипломатически того, чего не удалось получить на поле боя. Поскольку поклонники Трампа делают ставку на транзакционные отношения, Кремль предлагает США масштабные экономические проекты, объясняет Лукас.

"Но, несмотря на это, я не вижу изменений в ходе войны в ближайшем будущем. Достижение договоренности о прекращении вторжения почти невозможно из-за стремления Кремля к "победе" путем капитуляции Киева. Такая капитуляция маловероятно. Россия достигла лишь незначительных успехов на земле. А Зеленский. энергетическая инфраструктура Украины получила серьезные повреждения, большинство украинцев поддерживают продолжение сопротивления", – продолжает эксперт.

Несмотря на существующие трудности, Европейский Союз также наращивает поддержку Киева и частично компенсирует пробел, возникший из-за политики США Дональда Трампа.

В то же время, Кремль сталкивается с усилением экономического давления и вынужден урезать социальные расходы и повышать налоги, чтобы финансировать войну. Однако вторжение будет продолжаться, поскольку внутри России отсутствует масштабное общественное давление, способное ограничить амбиции власти, заключает Скотт Лукас.

Профессор международной политики Бирмингемского университета Марк Уэббер отмечает, что российская стратегия ведения войны привела к патовой ситуации, когда линия фронта фактически стабилизировалась. По его мнению, существуют два фактора, которые потенциально могут изменить ситуацию:

"Первая – это изменение подхода Китая, который фактически субсидировал военные действия России путем передачи технологий и закупки энергоносителей. Пекин мог бы прекратить поставки некоторых технологий в Россию и оказывать давление на Москву, чтобы побуждать ее к гибкости в мирных переговорах".

Впрочем, по словам Уэббера, Китай пока не заинтересован в отказе от сотрудничества с Россией, ведь их партнерство помогает уравновешивать влияние США и НАТО на глобальном уровне.

Вторым фактором, способным изменить ситуацию, могут стать масштабные поставки вооружения Украине. Для этого Германия, Франция и Великобритания должны увеличить уже значительные объемы военной помощи и разрешить использование оружия без ограничений, объясняет эксперт.

"Однако этот сценарий также кажется маловероятным. В этих трех странах отсутствует внутриполитическая необходимость поддерживать Украину до победы. А США, которые были слишком осторожны даже при президентстве Джо Байдена, теперь покинули поле боя", – резюмирует профессор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после четырех лет полномасштабной войны в Украине классическая артиллерия и танки отошли на второй план. По данным The Telegraph, сегодня поле боя контролируют беспилотники. Президент Владимир Зеленский утверждает, что именно дроны обеспечивают до 80% ежедневных потерь российских сил.

Одним из первых новую тактику применили бойцы подразделения Аэроразведка. В начале вторжения они использовали БПЛА с тепловизорами для ударов по колонне российских танков под Киевом и помогли сорвать попытку захвата Гостомеля. FPV-дроны из любительских устройств превратились в высокоточное оружие против живой силы и бронетехники. Несмотря на потери – к лету 2023 года Украина теряла до 10 тысяч аппаратов ежемесячно – производство стремительно выросло. В 2024 году было изготовлено более двух миллионов БПЛА разных модификаций.