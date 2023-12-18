Четвертая волна наступления РФ: у украинского города россияне сосредоточили сотни танков

На линии фронта Купянского направления российские захватчики скопили 1000 из всех 3000 опрокинутых в Украину танков. Как результат уже четвертой волны наступления, захватчики так и не добились серьезных продвижений, сообщил во время эфира на телеканале Эспрессо майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

Под Купянском россияне сосредоточили треть танков (фото из открытых источников)

Он утверждает, что в другой горячей точке – на Авдеевском направлении захватчики сосредотачивают более 40 тыс. личного состава, это очень большие силы, продолжил бывший военный.

"Впрочем, несмотря на четвертую волну наступления, значительных продвижений у них нет. Там продолжаются очень тяжелые бои. Силы обороны пытаются сдержать врага", — говорит Гетьман.

При этом на Купянском направлении сосредоточено 130 тысяч личного состава, еще противник перебросил на этот участок фронта 1000 танков.

"Большую группировку войск противник сосредоточил на Купянском направлении. В частности, 130 тыс. личного состава, 2000 единиц тяжелой техники, из них 1000 танков. Вообще россияне сосредоточили более 3000 танков по всей линии фронта. Треть из них находится на Купянском направлении", — отметил. эксперт.

Также российские военные усиливают и артиллерийские подразделения, на Купянском направлении сосредоточено более 800 артиллерийских систем.

"Вся эта группировка будет пытаться выйти к реке Оскол. Однако даже если у них это получится, то форсировать реку для них будет сложно", — подытожил майор запаса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, какая цель в ВСУ на эту зиму . План для ВСУ на эту зиму сформирован. Как отметил командир одной из находящихся на Бахмутском направлении ОМБр "Паркер", сейчас главное — не потерять армию. То есть новая цель – сохранить жизнь как можно большему числу украинских военных.