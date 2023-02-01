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Чешский президент критикует позицию Запада о возможной эскалации НАТО с Россией

Будущий президент Чехии, ранее бывший генералом НАТО, критикует Запад за аргумент, что поставки военной техники приведут к войне между Россией и НАТО.

сегодня, 11:31
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Автор:

Slava Kot

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел считает, что Запад должен помогать Украине, в противном случае "проигрываем все мы". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью генерала НАТО в отставке Петра Павела для BBC.

Чешский президент критикует позицию Запада о возможной эскалации НАТО с Россией

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Чехия одна из первых стран, предоставившая Украине танки. Это была военная техника советского образца – танки Т-72, попавшие в Украину в марте прошлого года. После долгих прений и переговоров Великобритания, Германия, США и другие союзники согласились передать Украине западные танки, среди которых Challenger 2, Leopard 2 и M1 Abrams.

"Наверное, мало кто мог представить, что западные страны захотят предоставить Украине современные основные боевые танки или дальнобойную артиллерию или зенитные системы", — говорит Павел и добавляет, что "одновременно мы видим, что этого все еще недостаточно".

Павел понимает, почему Украина разочарована скоростью, с которой танки западного образца прибудут на фронт и количеством предложенных танков. Ведь Украина просила около 300 танков, а Запад пообещал передать 120.

Генерала НАТО в отставке также критически высказался о позиции, которую часто считают аргументом, чтобы не предоставлять оружие Украине, потому что якобы поставки западной техники приведут к увеличению эскалации НАТО с Россией.

"У нас нет альтернативы. Если мы оставим Украину без помощи, они, скорее всего, проиграют эту войну. А если проиграют – проигрываем мы все", — говорит чешский политик.

Кроме того, новоизбранный президент Чехии считает, что политики в своих странах должны объяснить своему населению, для чего нужно помогать Украине.

"Наши города не рушатся российской артиллерией и ракетами. Но наше будущее может быть разрушено, если мы не поддержим Украину в успешном завершении этого конфликта", — сказал Петр Павел.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новоизбранный президент Чехии назвал украинскую армию самой опытной в Европе.

Также "Комментарии" писали о том, что звонок Петра Павела разозлил Китай.



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-europe-64455121
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