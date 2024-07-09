Чешский премьер объяснил, чего действительно хочет Путин

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Slava Kot
Премьер-министр Чехии Петр Фиала отреагировал на массированный ракетный удар России по детской больнице в Киеве. По словам чешского политика, Путин такими действиями показывает, что не хочет мира, а планирует достичь своего через страдания невиновных.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Петр Фиала на платформе X заявил, что ракетная атака по больнице "Охматдет" является очередным свидетельством российской агрессии на войне в Украине.
По мнению премьер-министра Чехии, российский диктатор Владимир Путин хочет достичь своих целей в войне в Украине через страдания и жертвы среди гражданских. По словам Фиалы, глава Кремля, несмотря на якобы заявления о мире, не хочет заканчивать войну.
Напомним, что Путин несколько раз заявлял о якобы готовности России к мирным переговорам с Украиной. В Кремле ставили перед Украиной несколько условий, в том числе отдать оккупированные территории России, разорвать гарантии безопасности и быть нейтральной и безъядерной страной. Зеленский отреагировал на такие слова Путина, указав, что в таком случае Россия снова может атаковать Украину и продолжить войну в любой момент.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Зеленский назвал руководство России "уродами из Кремля", демонстрирующими цинизм, когда говорят, что якобы это Украина средствами ПВО ударила по больнице.
Также "Комментарии" писали о первых реакциях мировых лидеров на российский ракетный удар по "Охматдету".
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