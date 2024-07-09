Чешский премьер объяснил, чего действительно хочет Путин

Премьер-министр Чехии Петр Фиала отреагировал на массированный ракетный удар России по детской больнице в Киеве. По словам чешского политика, Путин такими действиями показывает, что не хочет мира, а планирует достичь своего через страдания невиновных.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Петр Фиала на платформе X заявил, что ракетная атака по больнице "Охматдет" является очередным свидетельством российской агрессии на войне в Украине.

"Российский ракетный обстрел детской больницы в Киеве свидетельствует о жестокости захватнической войны, которую Россия ведет в Украине", — сказал Фиала.

По мнению премьер-министра Чехии, российский диктатор Владимир Путин хочет достичь своих целей в войне в Украине через страдания и жертвы среди гражданских. По словам Фиалы, глава Кремля, несмотря на якобы заявления о мире, не хочет заканчивать войну.

"Владимир Путин не хочет мира, он хочет достичь своих агрессивных силовых целей любой ценой – вне зависимости от жертв среди мирного населения и страданий невинных людей", — добавил Фиала.

Напомним, что Путин несколько раз заявлял о якобы готовности России к мирным переговорам с Украиной. В Кремле ставили перед Украиной несколько условий, в том числе отдать оккупированные территории России, разорвать гарантии безопасности и быть нейтральной и безъядерной страной. Зеленский отреагировал на такие слова Путина, указав, что в таком случае Россия снова может атаковать Украину и продолжить войну в любой момент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Зеленский назвал руководство России "уродами из Кремля", демонстрирующими цинизм, когда говорят, что якобы это Украина средствами ПВО ударила по больнице.

Также "Комментарии" писали о первых реакциях мировых лидеров на российский ракетный удар по "Охматдету".