Черное море снова под угрозой: Украина ищет защиту для судов у трех стран

Украина ведет переговоры с Турцией, Египтом и Индией о восстановлении гражданского судоходства в Черном море. Киев рассчитывает возобновить поставки сельскохозяйственной продукции морским путем, несмотря на угрозы для портовой инфраструктуры и торговых судов. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в интервью Bloomberg.

Черное море. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, три страны предложили обеспечить безопасное прохождение судов под своими флагами. Предполагается, что такие корабли смогут заходить как в украинские, так и в российские порты, перевозя продовольствие между сторонами.

"Одно судно направляется в наш порт, а другое – в российский, и мы соглашаемся на договоренности о том, чтобы не наносить ударов ни по одному из этих судов", — пояснил Зеленский.

Однако, утверждает президент, Россия не поддерживает предложенный механизм, несмотря на обращения со стороны Турции, Египта и Индии. Без согласованных гарантий безопасности восстановление полноценного движения торговых судов остается под вопросом.

Значение морского экспорта для Украины критическое. Черноморские порты способны обеспечивать отгрузку до 40 миллионов тонн зерна за маркетинговый сезон. При этом, по данным Министерства сельского хозяйства Украины, сейчас страна может экспортировать лишь 38% от обычных объемов.

Владимир Зеленский объяснил, что поставки через железнодорожную сеть не способны полностью компенсировать потерю морского маршрута. С августа, согласно приведенной в материале Bloomberg информации, отгрузки были приостановлены из-за российских авиаударов по портовой инфраструктуре и судам.

Параллельно Киев обратился к Европейскому союзу с просьбой возобновить программу "коридоров солидарности". Она позволяла вывозить украинское зерно через европейские железные дороги и порты после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Украина также связывает усиление угроз для судоходства с ударами по портовой инфраструктуре после атак на российский "теневой флот", используемый для экспорта нефти и нефтепродуктов.

Переговоры с тремя странами могут стать попыткой найти альтернативу заблокированным маршрутам. Но пока ключевое препятствие остается прежним: без действенных гарантий безопасности экспорт украинского зерна в прежних масштабах восстановить будет сложно.

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