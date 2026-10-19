Чорне море знову під загрозою: Україна шукає захист для суден у трьох країнах

Україна веде переговори з Туреччиною, Єгиптом та Індією щодо відновлення цивільного судноплавства у Чорному морі. Київ розраховує відновити постачання сільськогосподарської продукції морським шляхом, незважаючи на загрози для портової інфраструктури та торгових суден. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтерв'ю Bloomberg.

Чорне море. Фото: з відкритих джерел

За словами глави держави, три країни запропонували забезпечити безпечне проходження суден під своїми прапорами. Передбачається, що такі кораблі зможуть заходити як до українських, так і до російських портів, перевозячи продовольство між сторонами.

"Одне судно прямує до нашого порту, а інше – до російського, і ми погоджуємося на домовленості про те, щоб не завдавати ударів по жодному з цих судів", — пояснив Зеленський.

Однак, стверджує президент, Росія не підтримує запропонований механізм, незважаючи на поводження з боку Туреччини, Єгипту та Індії. Без узгоджених гарантій безпеки відновлення повноцінного руху торгових суден залишається під сумнівом.

Значення морського експорту для України є критичним. Чорноморські порти здатні забезпечувати відвантаження до 40 мільйонів тонн зерна за маркетинговий сезон. При цьому, за даними Міністерства сільського господарства України, зараз країна може експортувати лише 38% звичайних обсягів.

Володимир Зеленський пояснив, що постачання через залізничну мережу не здатне повністю компенсувати втрату морського маршруту. З серпня, згідно з наведеною в матеріалі Bloomberg інформацією, відвантаження було припинено через російські авіаудари по портовій інфраструктурі та судам.

Паралельно Київ звернувся до Європейського союзу із проханням відновити програму "коридорів солідарності". Вона дозволяла вивозити українське зерно через європейські залізниці та порти після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Україна також пов'язує посилення загроз для судноплавства з ударами по портовій інфраструктурі після атак на російський "тіньовий флот", який використовується для експорту нафти та нафтопродуктів.

Переговори із трьома країнами можуть стати спробою знайти альтернативу заблокованим маршрутам. Але поки що ключова перешкода залишається незмінною: без дієвих гарантій безпеки експорт українського зерна в колишніх масштабах відновити буде складно.

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