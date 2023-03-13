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Через сколько лет Россия сможет возобновить свой военный потенциал, - ответ Данилова

У Запада есть время для перестройки системы сдерживания автократических режимов

сегодня, 17:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Для того, чтобы восстановить военный потенциал после агрессии против Украины, России понадобятся десятилетия. Так что у Запада есть время для перестройки системы сдерживания автократических режимов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

Через сколько лет Россия сможет возобновить свой военный потенциал, - ответ Данилова

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", — написал Алексей Данилов.


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Отметим, российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.                                                     

Читайте также на портале "Комментарии" — в четверг, 16 марта, российский диктатор Владимир Путин созывает олигархов. Эта встреча станет первой впервые с 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", чего ожидать от встречи путинского режима с представителями ведущих членов Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).                      




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1635266566853136384?fbclid=IwAR1Ox41x3H0NLDVawf1SdlErsXUnvuyYCOvCu7jA0MkEFs5T80D5riwoKOo
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