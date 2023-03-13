Через сколько лет Россия сможет возобновить свой военный потенциал, - ответ Данилова

Для того, чтобы восстановить военный потенциал после агрессии против Украины, России понадобятся десятилетия. Так что у Запада есть время для перестройки системы сдерживания автократических режимов. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"России понадобятся десятилетия для восстановления своего военного потенциала. Сопротивление Украины дает Западу время для глобального переосмысления и перестройки всей системы сдерживания и противодействия автократическим режимам", — написал Алексей Данилов.

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Отметим, российское руководство активно ищет, на кого можно повесить провалы в войне против Украины, как оправдать огромные потери в живой силе и технике, а также провал в достижении целей войны. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Путин доверяет Минобороны РФ, а пригожинское ЧВК "Вагнер" использовал, чтобы защитить свой режим от губительных последствий мобилизации. Кто в итоге может оказаться в РФ "козлом отпущения"? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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