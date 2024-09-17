Через мирные планы РФ хочет уничтожить Украину: на что рассчитывает

В Украине часто обсуждают, как выглядит наша победа, но редко, как она выглядит для России. Понятно, что любое решение, по которому Украина остается независимой, является для россиян поражением, говорит политолог Виктор Андрусив. Отсюда, говорит он, возникает вопрос: почему россияне говорят о готовности остановиться по линии фронта, ведь для них это не будет считаться победой.

Переговоры Украины и РФ

"Конечно, это можно рассматривать как временное решение. Но в условиях санкций и потерь, понесенных российской армией, им потребуется лет 10 на восстановление. Очевидно, что расчет на другое", – отмечает эксперт.

И этим другим, по его мнению, есть расчет на гражданскую войну в Украине. По его словам, россияне верят, что в Украине можно организовать какую-нибудь революцию и постоянно работают над тем, чтобы "раздуть" протесты.

"Но это не выглядит так абсурдно, если речь будет идти о мирном соглашении с потерей территорий. Очевидно, что это расколет наше общество и приведет к внутреннему противостоянию. Поэтому русская, предлагая зафиксировать линию, действительно не готова к миру — это просто расчет на наш внутренний кризис, который и должен привести их к желаемой победе", — говорит Андрусив.

По его мнению, это, к сожалению, еще раз доказывает, что подобные мирные планы по состоянию на сегодняшний день всего лишь являются дополнительными попытками уничтожить Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в последнее время заявилось очень много так называемых мирных планов по прекращению войны в Украине и все они предлагают какой-то жертвы именно со стороны Украины, а не РФ. Среди этих инициатив и мирный план Шольца, который также предусматривает потерю территорий. При этом в России категорически отказываются обсуждать "формулу мира" Зеленского, поскольку она предполагает восстановление территориальной целостности Украины.



