Чем закончится война в Украине: 5 сценариев

Британский журналист Дэн Саббаг, специализирующийся на военной тематике совместно с экспертом аналитического центра Chatham House, выделил пять возможных вариантов, чем может закончиться война в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Чем закончится война на Украине. Фото из открытых источников

Война в Украине длится год, и каждая страна не хочет прекращать борьбу, а мирное решение кажется невозможным. Вот пять сценариев окончания войны.

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Российское наступление удается

У Украины еще нет всего западного оружия, поэтому армия РФ может этим воспользоваться для быстрого прорыва. Ключевым преимуществом здесь у россиян есть мобилизованные 300 тыс. военных. Однако сложно представить такой вариант, ведь Россия ежедневно теряет около 1000 военных и не может захватить ключевые позиции, в частности, Бахмут.

Украина прорывается

ВСУ получают западную военную технику, включая танки, бронетехнику и прорывает оборону РФ. Ключевым направлением таких действий будет юг Украины, чтобы разрушить коридор между Россией и Крымом. Такими действиями Украина может посадить Путина за стол переговоров, а если это не произойдет, то организовать еще несколько операций по освобождению Крыма и других территорий.

Патовая ситуация

Наступление Украины происходит, но превращается в затяжную борьбу. У россиян заканчиваются боеприпасы, а Украина получает меньше оружия от Запада. Таким образом, создадутся условия, которые не нравятся ни одной стране и превратятся в ситуацию между замороженным конфликтом и непрерывной войной. То есть ситуация похожа на 2014 год.

Западное истощение

Кремль надеется истощить западные страны военно, а затем политически. Схожая ситуация была с США, которые через 20 лет вывели свои войска из Афганистана, а через несколько дней страну захватил Талибан. В настоящее время западные страны продолжают поддержку, направляя военную технику и финансовую помощь Украине.

Смена руководства

Эксперт из России аналитического центра Chatham House Джеймс Никси считает, что война может закончиться непредсказуемо из-за смены политической верхушки. По его словам, Украина выглядит очень зависимой от Зеленского на дипломатическом уровне, однако президент не руководит военными действиями, а желание украинских граждан освободить свои земли очень велико. А вот у Путина положение более рискованное, однако это не означает, что следующий российский лидер захочет выводить войска из Украины.

"Несмотря на это, чем дольше война в Украине будет продолжаться безрезультатно, тем больше вероятность того, что произойдет что-то неожиданное – с обеих сторон", — заключает Дэн Саббаг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропаганда назвала главного врага РФ: это не Украина.

Также "Комментарии" писал о военном аналитике, который рассказал, кто устранит Путина.