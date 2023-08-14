Чем закончилась попытка россиян прорваться на двух направлениях: ответ Минобороны

Последние недели оккупационные войска делали ставку на большой прорыв на Купянском и Лиманском направлениях. После активизации российских войск на этих направлениях украинские войска смогли не допустить продвижения врага и ощутимо уменьшили его наступательный потенциал. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

ВСУ. Фото: Минобороны в Facebook

"Сейчас на востоке фиксируется определенное уменьшение количества обстрелов и использованных врагом боеприпасов, но это не значит, что враг отступил от своих планов. Враг сейчас перегруппировывается и пытается восстановить утраченные способности. Продолжаются бои", — отметила замминистра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам Маляр, ситуация на Купянском и Лиманском направлениях сложная. Россия постоянно атакует. Украинские войска отражают атаки.

На Купянском направлении армия РФ наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области, осуществляет поиск слабых мест в украинской обороне.

На Лиманском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия с целью вытеснения украинских войск в районе Серебрянского леса Донецкой области, но безуспешно.

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои.

Россияне пытаются остановить продвижение украинских войск и восстановить утраченное положение в районах западнее Клещеевки, западнее Андреевки, Курдюмовки.

Заместитель главы Минобороны сообщила также, что за прошедшую неделю освобожденная территория на Бахмутском направлении увеличена на 3 кв. км и в целом освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 40 кв. км.

На Авдеевском, Марьинском направлениях Россия пытается наступать с целью установления полного контроля над Марьинкой и окружения Авдеевки.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит обстановка на фронте и среди союзников Украины – что может измениться.