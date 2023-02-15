Чем ВСУ били по аэродрому РФ в Крыму – почему важно усилить и продолжить удары

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Кравцев Сергей
В последнее время все чаще обсуждается возможность нанесения ударов по военным целям в аннексированном Крыму, что в перспективе может привести не только к деоккупации полуострова, но и к поражению российской армии на юге Украины. В этой связи уместно будет вспомнить взрывы в Крыму, которые серьезно встревожили оккупантов. Украина тогда официально не взяла ответственность за удары, но есть большая вероятность, что таким образом ВСУ прощупывали ПВО РФ.
Взрыв. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Олег Жданов считает, что удары по российским объектам в оккупированном Крыму летом 2022 года могли быть нанесены с помощью беспилотников дальнего радиуса действия, либо переделанных противокорабельных ракет. Свое мнение Олег Жданов озвучил у себя на Youtube-канале.
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Эксперт отметил, черный дым, подымающийся вверх над аэродромом в Саках, запомнился очень хорошо.
По его словам, ВСУ могли использовать и второй вариант – ракеты с дальностью пуска до 200 км. Первое, что приходит на мысль – это ракеты "Нептун", или "Гарпун". Так называемые "вышки Бойко" могли быть атакованы таким же способом.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что, если Украина серьезно настроена на деоккпуацию Крыма, то Киеву нужно активно готовиться к нанесению массированных ударов по военным объектам РФ в Крыму. Свое мнение на этот счет эксперты высказал в эфире телеканала FREEДОМ.
Он добавил, после 2014-го года прошло уже достаточно много времени, которое Россия использовала для того, чтобы превратить Крым в большую военную базу. Москва перебросила в Крым не только большое количество техники, но и боеприпасов. Оттуда это все отправляют уже на другие захваченные территории юга Украины — Мелитополь, Мариуполь, и так далее.
Мусиенко отметил, если у украинцев появятся ракеты ATACMS, то ВСУ могут разрушить не только военные базы страны-агрессора, но и полностью уничтожить логистику российских оккупантов, и это в разы ускорит контрнаступление украинских войск.
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