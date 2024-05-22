Чем россияне застали ВСУ врасплох: у оккупантов новая тактика

На начальном этапе нового наступления в Харьковской области россияне применили совершенно новую тактику, что стало одной из причин его успеха в первые дни битвы прорыва границы. Как передает портал "Комментарии", об этом изданию The Times рассказал боец специального подразделения Kraken с позывным "Драго", который в числе первых встретил россиян у границы.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Спецназовец отметил, что он с побратимами беспомощно наблюдал, как российские войска несколько недель скапливались по ту сторону границы. Украинцы просто не имели возможности нанести превентивный удар из-за запрета на использование западного оружия по территории РФ, наложенного странами-донорами.

"Там собралось много россиян, и мы могли уничтожить их по дороге, но у нас мало ATACMS, и у нас есть запрет на их использование. Нам пришлось ждать, пока они пересекут границу", — сказал "Драго".

Боец пожаловался, что такая политика США стоила его подразделению определенных жертв.

При этом СМИ обращает внимание, что не только это способствовало успеху агрессора в первые дни вторжения. Как рассказывает боец, украинцы ожидали от агрессора типичной лобовой атаки с использованием бронетехники, но были застигнуты врасплох новой тактикой малых пехотных групп, которые просачивались между опорными пунктами Сил обороны и заходили украинцам в тыл.

В дополнение к этому, в первый день вторжения россияне задействовали свои элитные подразделения спецназа, чтобы как можно быстрее подавить сопротивление у границы.

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