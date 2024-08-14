Чем опасны северокорейские ракеты в РФ: может ли Москва получить аналог HIMARS

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Кравцев Сергей
Россия не только удачно обходит санкции и продолжает производить ракеты собственного производства, но и активно использует северокорейские ракеты KN-23. К тому же, появилась информация, что Иран может передать России свои ракеты. В чем опасность корейских и иранских ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире "24 Канала" рассказал, что российские оккупанты атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области. Эти северокорейские ракеты, хоть и редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу населению, поскольку отклонение этих ракет от целей составляет 100-200 м, а иногда они разваливаются в полете.
Романенко добавил, что KN-23 – это клон российской баллистической ракеты комплекса "Искандер". По его словам, северокорейская ракета на 400 кг легче и на 190 км имеет большую дальность полета.
Авиаэксперт рассказал, что в ходе исследования этих ракет обнаружили, что их системы наведения очень просты, эта ракета имеет 3 спутниковые системы ориентации: американскую GPS, российскую "ГЛОНАСС", китайскую "Бэйдоу". Первая в Украине глушится, а две других не дают требуемую точность, поэтому часто эта ракета летит по инерционной системе.
Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телемарафона отметил, что информация о передаче по Ирану России ракет распространяется еще с октября 2022 года.
Как пояснил он, Reuters сообщил о возможной передаче России другого типа ракет, а именно — Ababil.
Он также прогнозирует, что реакция от США в любом случае будет. Ведь перед тем, как КНДР начала поставлять боеприпасы в РФ, тем более баллистические ракеты, – в Вашингтоне угрожали Пхеньяну. Но как показала практика, никаких последствий для Пхеньяна не наступило, по крайней мере, ничего не изменилось. На фоне этого Тегеран мог посмотреть, что такое поставка безнаказанна, и мог наращивать поставки в РФ вооружения. Все, что может остановить Тегеран, – это ответная и желательно превентивная реакция.
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