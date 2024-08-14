Чем опасны северокорейские ракеты в РФ: может ли Москва получить аналог HIMARS

Россия не только удачно обходит санкции и продолжает производить ракеты собственного производства, но и активно использует северокорейские ракеты KN-23. К тому же, появилась информация, что Иран может передать России свои ракеты. В чем опасность корейских и иранских ракет? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Ракеты Северной Кореи опасны, они неустойчивы к РЭБам

Эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире "24 Канала" рассказал, что российские оккупанты атаковали Украину четырьмя баллистическими ракетами KN-23 из Воронежской области. Эти северокорейские ракеты, хоть и редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу населению, поскольку отклонение этих ракет от целей составляет 100-200 м, а иногда они разваливаются в полете.

Романенко добавил, что KN-23 – это клон российской баллистической ракеты комплекса "Искандер". По его словам, северокорейская ракета на 400 кг легче и на 190 км имеет большую дальность полета.

"Пусковый комплекс несет две таких ракеты. В этой ракете диаметр корпуса больше на 10 мм, она длиннее 90 см, у большинства узлов похожа на российский прототип", — рассказал Романенко.

Авиаэксперт рассказал, что в ходе исследования этих ракет обнаружили, что их системы наведения очень просты, эта ракета имеет 3 спутниковые системы ориентации: американскую GPS, российскую "ГЛОНАСС", китайскую "Бэйдоу". Первая в Украине глушится, а две других не дают требуемую точность, поэтому часто эта ракета летит по инерционной системе.

"Эти ракеты опасны, они неустойчивы к РЭБам. Когда разобрали эту ракету, то увидели, что она очень проста, все провода были без металлической пленки, они испытывают влияние радиопомех. Поэтому, может, когда высокая плотность средств РЭБ, это влияет на то, чтобы сбить с заданного курса эту ракету на конечном этапе", – сказал Романенко.

Тегеран может решиться на поставку ракет РФ

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телемарафона отметил, что информация о передаче по Ирану России ракет распространяется еще с октября 2022 года.

"До сих пор они не передавались. Но есть огромная разница между теми ракетами, о которых говорили до этого. Тогда речь шла о ракетах, имеющих дальность на 300 и даже до 700 километров и предназначавшихся для поражения тыловых объектов", — отметил Катков.

Как пояснил он, Reuters сообщил о возможной передаче России другого типа ракет, а именно — Ababil.

"Эти ракеты тактические, значительно меньшей дальности. Это 80 километров. Также речь шла о других ракетах, но с дальностью, которая составляет 80-150 километров. Это такие ракеты, которые больше похожи на GMLRS до HIMARS. Тегеран во время прошедшей выставки в Москве ракету Ababil презентовал. Поэтому такие разговоры, что Кремль заинтересован, имеют основания", — добавил Катков.

Он также прогнозирует, что реакция от США в любом случае будет. Ведь перед тем, как КНДР начала поставлять боеприпасы в РФ, тем более баллистические ракеты, – в Вашингтоне угрожали Пхеньяну. Но как показала практика, никаких последствий для Пхеньяна не наступило, по крайней мере, ничего не изменилось. На фоне этого Тегеран мог посмотреть, что такое поставка безнаказанна, и мог наращивать поставки в РФ вооружения. Все, что может остановить Тегеран, – это ответная и желательно превентивная реакция.

Читайте на портале "Комментарии" — возможны ли переговоры с РФ после Курской операции: чего ждать от Москвы.



